Эксперт рассказал, сколько россиян может остаться без работы в ближайшее время

Речь идет о бухгалтерах, юристах, административных работниках, в основном женщинах в возрасте 45-55 лет. По словам Абызова, в ближайшее время на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которых заменят новые информационные технологии.

Министр отметил, что в стране дефицит кадров. По его мнению, женщин в возрасте от 45 до 55 лет тяжелее обучить новым навыкам образования, чем молодых людей.

Абызов предложил объединиться государству и компаниям, чтобы решить эту проблему, потому что без этого будет сложно сформировать "заказ на новую рабочую силу" и понять, какие специальности сейчас востребованы.