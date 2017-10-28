Эксперт рассказал, сколько россиян может остаться без работы в ближайшее время

В России скоро могут остаться без работы около 3 млн человек. Это связано с отсутствием необходимых образовательных навыков, заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, эту проблему государству надо решать вместе с компаниями, которые предоставляют работу, сообщают РИА Новости.
Речь идет о бухгалтерах, юристах, административных работниках, в основном женщинах в возрасте 45-55 лет. По словам Абызова, в ближайшее время на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которых заменят новые информационные технологии.
Министр отметил, что в стране дефицит кадров. По его мнению, женщин в возрасте от 45 до 55 лет тяжелее обучить новым навыкам образования, чем молодых людей.
Абызов предложил объединиться государству и компаниям, чтобы решить эту проблему, потому что без этого будет сложно сформировать "заказ на новую рабочую силу" и понять, какие специальности сейчас востребованы.
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