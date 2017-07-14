Forbes составил список самых богатых чиновниц России

Самой богатой чиновницей страны стала томский депутат от "Единой России" в Госдуме Татьяна Соломатина с доходом в 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третья — заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн рублей заняла четвертое место.

Из состава Кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец с доходом в с 15,6 миллиона рублей. "Не попали в Топ-10 ни министр здравоохранения Вероника Скворцова (доход за 2016 год — 6,6 млн рублей), ни министр образования Ольга Васильева (доход за 2016 год — 6,1 млн рублей)", - пишет Forbes.