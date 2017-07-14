Forbes составил список самых богатых чиновниц России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновниц, работающих в федеральных органах законодательной и исполнительной власти страны. Чиновницы из топ-10 заработали за год почти 220 млн рублей, при этом семь из десяти лидеров рейтинга — депутаты Госдумы.
Самой богатой чиновницей страны стала томский депутат от "Единой России" в Госдуме Татьяна Соломатина с доходом в 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третья — заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн рублей заняла четвертое место.
Из состава Кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец с доходом в с 15,6 миллиона рублей. "Не попали в Топ-10 ни министр здравоохранения Вероника Скворцова (доход за 2016 год — 6,6 млн рублей), ни министр образования Ольга Васильева (доход за 2016 год — 6,1 млн рублей)", - пишет Forbes.
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