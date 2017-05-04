Фотофакты. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате

В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате. 4 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Мужчина долгое время простоял на стреле. Фотографии с ним были размещены в соцсетях. На стройку приехали медики, полицейские, спасатели и сотрудники Следкома. В ходе переговоров крановщик спустился на землю.

Как сообщили в областном СУ СК, руководитель фирмы "Стройсервис-механизация" с ноября 2016 года по апрель 2017 года допускал частичную невыплату зарплаты этому работнику. Перед крановщиком образовалась задолженность на сумму 150 000 рублей. При этом, по версии следствия, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО "Стройсервис-механизация" расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества.

Теперь Следком возбудил дело по статье о частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из личной заинтересованности руководителем организации.