Фотофакты. В Новосибирске рабочий залез на стрелу крана, чтобы ему выплатили долги по зарплате

4 апреля в Новосибирске крановщик решил потребовать от работодателей выплаты долгов по зарплате оригинальным способом. 30-летний мужчина залез на стрелу башенного крана, чем привлек внимание к своей ситуации не только зевак, но и сотрудников правоохранительных органов. СУ СК уже возбудил уголовное дело в отношении фирмы, в которой работал строитель.
Мужчина долгое время простоял на стреле. Фотографии с ним были размещены в соцсетях. На стройку приехали медики, полицейские, спасатели и сотрудники Следкома. В ходе переговоров крановщик спустился на землю.
Как сообщили в областном СУ СК, руководитель фирмы "Стройсервис-механизация" с ноября 2016 года по апрель 2017 года допускал частичную невыплату зарплаты этому работнику. Перед крановщиком образовалась задолженность на сумму 150 000 рублей. При этом, по версии следствия, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО "Стройсервис-механизация" расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества.
Теперь Следком возбудил дело по статье о частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из личной заинтересованности руководителем организации.
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