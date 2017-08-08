"Просто дружить с головой": глава Минобрнауки призвала не тратиться на выпускные

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала родителей выпускников и администрации школ "дружить с головой" и не тратить много денег на "выпускные балы".
"Просто дружить с головой, прежде всего, надо. Это главная рекомендация", — приводит слова Васильевой "Русская планета". Министр подчеркивает, что многое зависит не только от административного ресурса, но и от мировосприятия руководителя, поэтому большое значение в ситуации с выпускными имеет человеческий фактор.
Значительные траты на выпускные в различных городах России ежегодно становятся горячей темой для обсуждения, пишет ura.ru.
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