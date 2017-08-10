Хозяйка бийского магазина "зажала" пособия для подчинённой

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, собственница магазина по продаже промышленных товаров, предоставила продавцу отпуск по беременности и родам, а в дальнейшем отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. При этом с июня по октябрь 2016 года и с декабря 2016 по март 2017 года женщина не выплачивала подчиненной полагающиеся ей по закону пособия.

Общая сумма задолженности составила более 26 000 рублей. При этом установлено, что предприниматель заблаговременно получила из фонда социального страхования в качестве компенсации причитающиеся работнику денежные суммы, но не выплатила их своевременно.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.