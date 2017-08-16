Исследование: большинство барнаульцев обманывают друг друга на собеседованиях

При этом 74% опрошенных рассказали, что хотя бы раз сталкивались с ложью работодателя во время интервью при приеме на работу.

Как обманывают работодатели:

52% посетовали на несоблюдение работодателем условий труда, а 46% заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной;

45% выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а 23% опрошенных так официально и не трудоустроили.

Те из опрошенных, которые признались, что сами лгут на собеседовании, говорят, что либо им приходится просто скрывать часть правды о себе, либо, наоборот, приукрашивать свои заслуги. А 4% сообщили, что для получения работы были готовы нагло врать.

Лишь треть опрошенных сообщили, что на собеседовании были абсолютно честны. Впрочем, неизвестно, были ли они честны с исследователями.

На вопрос, насколько обман помогает в поиске работы, 70% из признавшихся во лжи барнаульцев ответили, что именно ложь помогла в трудоустройстве.

Опрос проводился с 1 по 7 августа 2017 года.