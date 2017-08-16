Исследование: большинство барнаульцев обманывают друг друга на собеседованиях

В Барнауле 64% соискателей обманывают своих предполагаемых работодателей во время собеседований, выяснили исследователи сайта Зарплата.ру во время опроса 785 жителей столицы края.
При этом 74% опрошенных рассказали, что хотя бы раз сталкивались с ложью работодателя во время интервью при приеме на работу.
Как обманывают работодатели:
- 52% посетовали на несоблюдение работодателем условий труда, а 46% заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной;
- 45% выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а 23% опрошенных так официально и не трудоустроили.
Те из опрошенных, которые признались, что сами лгут на собеседовании, говорят, что либо им приходится просто скрывать часть правды о себе, либо, наоборот, приукрашивать свои заслуги. А 4% сообщили, что для получения работы были готовы нагло врать.
Лишь треть опрошенных сообщили, что на собеседовании были абсолютно честны. Впрочем, неизвестно, были ли они честны с исследователями.
На вопрос, насколько обман помогает в поиске работы, 70% из признавшихся во лжи барнаульцев ответили, что именно ложь помогла в трудоустройстве.
Опрос проводился с 1 по 7 августа 2017 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.