Кадровики выяснили, где ищут работу барнаульцы предпенсионного возраста

Оказалось, что с начала года барнаульские работодатели разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более 6 лет. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в "Производстве", "Высшем менеджменте", "Бухгалтерии", "Продажах" и "Строительстве".

Соискатели в возрасте 55+ ищут работу в той сфере, где чувствуют себя наиболее уверенно — то есть, где работали раньше. Каждый десятый готов рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные хотели бы работать полный день. Чаще всего такие люди ищут работу в производстве, строительстве, высшем менеджменте, бухгалтерии, и административном персонале.

Большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, их набралось 67%. Женщины после выхода на пенсию не так охотно ищут работу.