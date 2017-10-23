Кадровики выяснили, где ищут работу барнаульцы предпенсионного возраста

Аналитики сайта HeadHunter выяснили, в каких сферах ищут работу соискатели в возрасте 55+ в Барнауле, и где их охотно берут на работу.
Оказалось, что с начала года барнаульские работодатели разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более 6 лет. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в "Производстве", "Высшем менеджменте", "Бухгалтерии", "Продажах" и "Строительстве".
Соискатели в возрасте 55+ ищут работу в той сфере, где чувствуют себя наиболее уверенно — то есть, где работали раньше. Каждый десятый готов рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные хотели бы работать полный день. Чаще всего такие люди ищут работу в производстве, строительстве, высшем менеджменте, бухгалтерии, и административном персонале.
Большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, их набралось 67%. Женщины после выхода на пенсию не так охотно ищут работу.
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