Алтайские работающие пенсионеры придумали схему обхода отмены индексации пенсий

В среднем 122 рубля

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам сделан с 1 августа, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю. Подавать заявления не было необходимости. При этом на перерасчет имели право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2016 году. То есть официально работающие граждане.

Прибавка зависит от размера зарплаты, которая была у пенсионера в 2016 году. Перерасчет производится в баллах. Максимум могут добавить 3 пенсионных балла. Стоимость одного балла в 2016 году составляла 74,27 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году и получить прибавку около 222 рублей, нужно было иметь зарплату около 20 тыс. рублей.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Максимальный размер увеличения пенсии этой категории пенсионеров — чуть более 222 рублей. В целом же статистика по краю такова: средняя прибавка для 145 тыс. человек (столько пенсионеров работали в 2016 году в Алтайском крае) — 122 рубля.

А вот неработающим пенсионерам в этом году провели индексацию страховых пенсий — она была увеличена на 5,4% с 1 февраля.

Не только увольняются

Вообще, количество пенсионеров в крае продолжает расти: сейчас их 759 393 человек. На 1 января этого года было на 1,4 тыс. меньше: 757 961, по данным отделения ПФР по Алтайскому краю.

А вот количество работающих пенсионеров, наоборот, уменьшается. Резкое сокращение было в 2016 году — после того, как законодатель принял решение о прекращении плановой индексации именно этой категории. Индексация пенсий, напомним, производится исходя из роста потребительских цен за прошедший год.

Между тем, по словам Бориса Трофимова, пенсионеры не только увольняются, но и возвращаются на работу. "Процесс носит волнообразный характер", — сказал он.

Уволившись с работы, пенсионер разово получает то, что недополучил, будучи официально работающим, а его пенсия увеличивается с учетом пропущенных индексаций. И как пояснил руководитель отделения ПФР, прибавку при поступлении на работу, конечно, никто не отнимет. В дальнейшем работающие пенсионеры могут претендовать уже на повышение пенсии в связи с перерасчетом и уплатой их работодателями страховых взносов.

Впрочем, очевидно, далеко не все пенсионеры, получив индексацию после увольнения, возвращаются на рабочее место. Пока сокращение их численности в крае продолжается, рассказал Борис Трофимов.

Пик был в конце 2015 года — 214 тыс. (данные по краю). На 1 апреля 2017 года их было уже 120 тыс., сейчас — уже 115 тыс. (на 1 августа). Напомним: ряд предпринимателей сообщали altapress.ru, что, по их сведениям, многие пенсионеры расторгают официальные трудовые отношения, продолжая работать без оформления. Эта тенденция, разумеется, общероссийская.

С какого месяца индексируют пенсию после увольнения?

Как пояснил Борис Трофимов, на сегодня норма такова: увеличенный размер пенсии уволившийся с работы пенсионер получает по истечении трех месяцев после расторжения трудовых отношений. При этом ему разово выплатят компенсацию — все, что он недополучил (из-за отказа в индексации), а пенсия его увеличивается с учетом пропущенных индексаций.

Почему три месяца? Так сейчас работает система.

Если вы уволились в январе, то ваш работодатель сообщит в ПФР в феврале, что вы работали. Данные он должен был передать в ПФР до 15 февраля. И только в марте он передаст информацию о том, что вы уже не работаете. А Пенсионный фонд вынесет решение уже в следующем месяце. За прошлое время доплата индексации пока не предусмотрена.

Но с 1 января 2018 года правила меняются. Уволившимся пенсионерам проведут индексацию с 1-го числа следующего месяца. При этом на руки он получит прибавку, как и раньше, через три месяца, но эти три месяца ему компенсируют. Это предусмотрено вступившим в силу с 1 июля федеральным законом №134. Перерасчет будет осуществляться беззаявительно, пояснил Борис Трофимов.

Вернут ли индексацию работающим?

Вернут ли когда-либо индексацию пенсий на уровень инфляции тем, кто работает? Первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной работе Госдумы Андрей Исаев сообщил ряду изданий, что такое предложение в Госдуме обсуждается. Но суть идеи — вернуть индексацию не всем, а лишь тем, кто мало зарабатывает — например, санитаркам в больницах. Минфин РФ с этим предложением пока не согласен.

Ранее мы сообщали, что власти могут вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам лишь при подготовке федерального бюджета на 2020 год.

Справка

В 2016 году расходы на выплату пенсий и пособий в Алтайском крае составили почти 115,2 млрд рублей. Поступления в ПФР от алтайских плательщиков составили — 30,222 млрд рублей. Разница — то есть около 85 млрд рублей — поступает в регион из Пенсионного фонда России.