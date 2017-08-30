Как ищет и заманивает кадры компания "Алтайские колбасы"

Средняя зарплата в "Алтайских колбасах" на 1 мая — 29,3 тыс. рублей. В пищевой отрасли края — около 18 тыс. Есть разница.

Наталья Старовойт, замдиректора по персоналу, заверяет: трудоустройство официальное, по Трудовому кодексу. Зарплату платят в белую, делая все отчисления страховых взносов. "А вы, наверное, знаете, что в этом году тысяче барнаульцев отказали в назначении пенсии (им не хватило баллов из-за низкой официальной зарплаты. — Прим. altapress.ru)", — напоминает она.

В компании есть своя столовая. Питание, по словам собеседника altapress.ru, трехразовое и бесплатное. Есть свой служебный транспорт и, соответственно, бесплатная доставка на работу. Людям выдают спецодежду, а работникам из районов края организуют проживание. Казалось бы, условия прекрасные, дефицита кадров быть не должно. И, тем не менее, в компании утверждают: квалифицированных рабочих и им найти трудно.

Растят кадры

Наталья Старовойт,

замдиректора по персоналу компании "Алтайские колбасы":

У нашей компании проблема не в текучке, а в отсутствии квалифицированных рабочих. Думаю, это связано с тем, что свое время были закрыты учебные заведения — сегодня только в Бийске остался один колледж, которые обучает по мясному производству.

Проблему дефицита кадров здесь решают так: одних обучают на рабочем месте, других отправляют учиться.

Наталья Старовойт,

замдиректора по персоналу компании "Алтайские колбасы":

Мы для себя приняли решение обучать людей на рабочих местах: берем на стажерскую зарплату, даем им специальность и повышаем зарплату. Потому что люди приходят без опыта, они не умеют работать и уходят. Мы теперь начинаем свои кадры растить.

Обязан ли человек какое-то время после обучения человек отработать? Собеседник altapress.ru поясняет: в этом случае такой договор не заключается. Риск, что обученный сотрудник уйдет в другую фирму, в "Алтайских колбасах" осознают. Но считают, что желающих уйти из компании будет не так уж много: "у нас условия конкурентоспособные".

Наталья Старовойт,

замдиректора по персоналу компании "Алтайские колбасы":

Мы заключаем такой договор только тогда, когда обучаем работника в сторонних организациях, когда мы платим за работника деньги.

Программы службы занятости

Найти людей на работу, не требующую высокой квалификации, проще. При этом в "Алтайских колбасах" наладили сотрудничество с центром занятости. К примеру, в этом году на временную работу здесь приняли двух подростков-школьников: разнорабочим (по ремонтным работам) и уборщицей служебных помещений в магазин.

Наталья Старовойт,

замдиректора по персоналу компании "Алтайские колбасы":

Это выгодно и для нас, и для ребят. Центр занятости, помимо того, что мы платим подросткам зарплату, еще дополнительно оплачивает непосредственно работникам по этой программе.

В компании готовы принять инвалидов по новой программе, которая заработает в октябре: содействие занятости молодых инвалидов (до 45 лет). По условиям этой программы, центр занятости какое-то время возмещает часть затрат работодателей на зарплату работнику-инвалиду. А также компенсирует затраты работодателя на обустройство его рабочего места (до 100 тыс. рублей) и создание инфраструктурной доступности для инвалидов (до 100 тыс. рублей). В компании "Алтайские колбасы" этой программой заинтересовались и готовы принять на работу двух инвалидов: оператора ЭВМ и делопроизводителя.

Справка

Компания "Алтайские колбасы" является учредителем ООО "Барнаульский пищевик". Специализируется на производстве колбасных изделий, мясных деликатесов, продает их, в том числе, в собственных торговых точках. Учредители — фирма "Резонанс" и бизнесмен из Омска Темури Латария, которого в Омской области называют "колбасным королем". В компании "Алтайские колбасы" работает около 760 человек. Входит в ГК "Руском", принадлежащую тому же Темури Латария.