Каждому седьмому барнаульцу в 2017 году повысили зарплату

С начала года 14% работающих барнаульцев получили прибавку в зарплате. Такие данные приводит портал Зарплата.ру на основе опроса 867 жителей Барнаула в начале октября.
По данным портала, специалистам в среднем повысили зарплату на 10%, руководителям — на 7%.
Также 7% опрошенных барнаульцев заявили, что начали работать из дома.
Михаил Капустников,
руководитель проекта Зарплата.ру:
Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто "отсиживание" часов в офисе.
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