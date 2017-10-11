Работа

Каждому седьмому барнаульцу в 2017 году повысили зарплату

Сегодня, 20:00.
Работа и обучение

С начала года 14% работающих барнаульцев получили прибавку в зарплате. Такие данные приводит портал Зарплата.ру на основе опроса 867 жителей Барнаула в начале октября.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка. Фото : СС0.

По данным портала, специалистам в среднем повысили зарплату на 10%, руководителям — на 7%.

Также 7% опрошенных барнаульцев заявили, что начали работать из дома.

Михаил Капустников,
руководитель проекта Зарплата.ру:

Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто "отсиживание" часов в офисе.

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