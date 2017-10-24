Кем работают россияне? Названы самые массовые профессии в стране

Тройка лидеров

Самыми популярными среди этих 28-ми являются две: водитель и продавец. Причем первая держит первое место по массовости уже 15 лет подряд.

1 место. Водителями трудятся 7% трудоспособных россиян (это пять миллионов человек).

2 место. Продавцами работают 6,8%. По данным исследователей, с 2000 года число работников торговли значительно выросло.

3 место. Замыкает тройку профессия учителя. Их в стане два миллиона (2,8% работающего населения).

Сборные

Отдельно исследователи отметили группу неквалифицированных рабочих. Сюда они вписали грузчиков, подсобных рабочих, уборщиков, сторожей, вахтеров, лифтеров, гардеробщиков и упаковщиков. Вместе их оказалось столько же, сколько и продавцов: 6,8%, почти пять миллионов россиян.

Также отмечена сборная "финансистов", в которую записали бухгалтеров, экономистов и специалистов по финансам и кредиту. Таких набралось 2,6 миллиона или 3,6% работающих граждан. Кстати, юристами в стране работают 970 тысяч человек.

Кто еще

В число наиболее популярных профессий вошли: медперсонал, повара, работники детских садов, архитекторы, инженеры, госслужащие, сварщики, сборщики и ремонтники промышленного оборудования, плотники, столяры, электромонтажники, машинисты, руководители производственно-эксплуатационных подразделений.

Врачей в стране меньше, чем юристов. Докторов 940 тысяч (1,3 %), при этом 65% в из них старше 40 лет. Эта профессия оказалась на 18-м месте. Отмечается, что за последние 15 лет количество врачей выросло на 0,1%.

Какие профессии будут востребованы

По мнению советника гендиректора ВНИИ труда Минсоцтруда Николая Волгина, в ближайшие годы самыми востребованными в экономике страны будут инженеры.

Николай Волгин,

советник гендиректора ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ:

У нас вполне успешно продолжается политика импортозамещения, открываются новые предприятия по выпуску продуктов, бытовой техники, одежды, косметики - всего того, что раньше везли из-за рубежа. И на всех этих предприятиях нужны и инженеры, и конструкторы, и технологи, и механики.

А на втором месте по востребованности будут идти станочники: токари и фрезеровщики высоких разрядов. Третье место по востребованности поделят врачи, экономисты, юристы и продавцы. Стабильно востребованными будут секретари, бухгалтеры, водители, кассиры.