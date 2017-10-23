Минтруд опроверг информацию о повышении минимального трудового стажа

В Минтруде опровергли информацию о повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство и администрация президента рассматривают идею отказаться от повышения пенсионного возраста. В замен этого обсуждается инициатива по увеличению порога минимального трудового стажа, который дает право на получение пенсии по старости.
Эксперты отметили, что идея повысить пенсионный возраст не даст быстрого положительного эффекта для бюджета и вызовет волнения среди населения. Повышение минимального стажа стимулирует граждан дольше работать и выходить из серого сектора, поэтому это принесет в Пенсионный фонд больше доходов и попутно оздоровит экономику страны.
Согласно законодательству, сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55. До 2015 года минимальный трудовой стаж для получения выплат составлял пять лет. Сейчас для оформления страховой пенсии гражданин страны должен набрать семилетний стаж уплаты пенсионных взносов.
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