Новая схема оплаты больничных и выдачи пособий по беременности и родам заработает с 1 июля

С 1 июля полностью меняется схема выплат следующих пособий:

- по временной нетрудоспособности;

- по беременности и родам;

- при постановке на учет в ранние сроки беременности;

- при рождении ребенка;- по уходу за ребенком;

- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

При этом размер пособий не меняется. А вот их назначение и выплата работающим гражданам будет производиться напрямую Фондом социального страхования.

В чем суть изменений?

Раньше работающий гражданин сдавал свой больничный лист в бухгалтерию, деньги платили в день получения заработной платы. С 1 июля деньги будет выплачивать Фонд соцстраха. Но для этого не нужно специально посещать отделение фонда - все оформляется на работе.

Для этого надо будет написать и отдать работодателю заявление в филиал Алтайского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ о выплате пособия. В нем следует указать, как ему удобнее получать выплату: на счет в банке или по почте. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие право на пособие (например, больничный лист).

Заявление пишется по форме Фонда соцстрахования и подписывается у руководителя предприятия (уполномоченного лица). После этого ваше предприятие или учреждение направит ваши документы в Фонд соцстрахования. Там их рассмотрят, рассчитывают сумму и перечислят вам деньги.

Время между подачей документов работодателю и получением на свой счет денег (если, конечно, поданы все нужные документы и заявление заполнено правильно) не должно превышать 10 календарных дней.

Пособия по уходу за ребенком с 1 июля будут выплачиваться так: первоначально — в течение 10 дней, а затем с 1 по 15 число ежемесячно.

В реготделении Фонда соцстрахования заверили, что все пособия выплатят вовремя. Причем вне зависимости от финансового состояния работодателя.

И еще один важный момент.

Если работодатель прекратил деятельность, если установить его фактическое местонахождение невозможно, работник может сам предоставить заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в региональное отделение Фонда.

Новшество касается всех, кто работает по трудовым договорам. В Алтайском крае по трудовому договору работает около 724 тыс. человек.