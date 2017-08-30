Общественная палата считает перенос начала учебного года бесперспективным

"Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно", — заявила Гурцкая РИА Новости. Она отметила, что ей "трудно представить", что кто-то "серьезно" отнесется к "такой инициативе". По мнению Гурцкой, в России существует единое образовательное пространство, поэтому учебный год начинается в один день. Она подчеркнула, что этот день — один из "объединяющих" наше общество символов".

Авторы инициативы — депутаты от ЛДПР Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. Они внес законопроект в Госдуму 29 августа. Изменения предлагается внести в ст. 13 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Муниципалитетам планируют позволить самим принимать решение о дате начала учебного года.

Закон о переносе начала учебного года позволит "более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей". Об этом "Парламентской газете" заявил один из авторов законопроекта, Вадим Деньгин.

По мнению Деньгина, это позволит "более гибко" подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, исходя из климатических условий, а также национальных особенностей. То есть, муниципалитеты могут сделать первым учебным днем 1 октября, а начало летних каникул перенести на 1 июля. Они сослались и на зарубежный опыт, указав, что в Германии федеральные земли могут устанавливать даты начала учебного года, а в "Индии и Японии учебный год начинается 1 апреля". Не установлена точная дата "также в США, Австрии, Италии и других государствах", утверждают депутаты.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала "Парламентской газете" что "лично" она "не поддержала" бы данную идею. По ее словам, в России сейчас создается единое образовательное пространство, и на этом фоне "сказать, что решайте, муниципалитеты, сами, когда вам учебный год начинать — не очень логично". "Ну а если ребёнок учился в одном субъекте и переехал в другой? — резонно замечает сенатор. — Тут можно создать ситуацию, когда ребёнок попадёт не на ту четверть при переезде".

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев в интервью RT не поддержал инициативу представителей ЛДПР, охарактеризовав ее как "популизм". Сенатор призвал также не ломать, а улучшать то, что есть, в рамках эволюционного процесса.