Почти каждый барнаулец мечтает работать "дома в трусах"

8% работающих барнаульцев оказались в числе счастливчиков, которым не нужно ходить в офис — они работают удаленно. Остальные мечтают о таком образе жизни.

Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (75%), решать днем свои дела (69%), экономить на проезде (49%).

Для каждого пятого барнаульца плюсом является возможность обедать дома. 16% хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а еще 10% не желают общаться с коллегами лично.

Среди свободных ответов кандидатов были такие:

"можно заниматься дома с детьми и зарабатывать";

"можно совмещать работу с учебой";

"если нет работы, не нужно изображать бурную деятельность".

37% опрошенных считают, что удаленно будут зарабатывать меньше, чем другие, а 20%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.

Несмотря на все желание, 54% горожан не готовы перейти на удаленную работу, если их зарплата сократится. А вот 38% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.

В опросе приняли участие 759 жителей Барнаула.