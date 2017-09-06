Почти каждый барнаулец мечтает работать "дома в трусах"

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, что привлекает барнаульцев в удаленной работе. По данным опроса, 97% барнаульцев хотели бы иметь возможность работать из дома.
8% работающих барнаульцев оказались в числе счастливчиков, которым не нужно ходить в офис — они работают удаленно. Остальные мечтают о таком образе жизни.
Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (75%), решать днем свои дела (69%), экономить на проезде (49%).
Для каждого пятого барнаульца плюсом является возможность обедать дома. 16% хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а еще 10% не желают общаться с коллегами лично.
Среди свободных ответов кандидатов были такие:
- "можно заниматься дома с детьми и зарабатывать";
- "можно совмещать работу с учебой";
- "если нет работы, не нужно изображать бурную деятельность".
37% опрошенных считают, что удаленно будут зарабатывать меньше, чем другие, а 20%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.
Несмотря на все желание, 54% горожан не готовы перейти на удаленную работу, если их зарплата сократится. А вот 38% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.
В опросе приняли участие 759 жителей Барнаула.
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