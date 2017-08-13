Почти половина россиян получает удовольствие от работы

В ходе исследования, проведенного 22-23 июля среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах РФ, 45% россиян сообщили, что в настоящий момент не работают. Остальные трудятся в бюджетных (22%) и частных (31%) организациях.

Среди работающих россиян 20% трудятся по той специальности, которую они получили в высшем или среднем учебном заведении, 28% - по другой специальности, а 5% признались, что не имеют специального образования.

48% респондентов из тех, кто работает, получают удовольствие от того, чем занимаются.

Кроме того, 36% работающих граждан сказали, что не бросили бы работу, даже если бы имели достаточно денег, чтобы вообще никогда больше трудиться. Противоположный ответ дали 17%.

Говоря о том, что им нравится в их работе, респонденты указали, что "занимаются любимым делом" (9%), отметили "хороший коллектив, хорошие отношения с начальством" (8%), "постоянную, приемлемую зарплату" и "удобный график" (по 6%).

Не нравится работающим россиянам "низкая, нерегулярная зарплата" (13%) и "тяжелая работа, большие нагрузки" (6%).

30% работающих россиян высказали мнение, что лучше по возможности не менять место работы, в идеале - всю жизнь работать в одной организации, а пятая их часть - что место работы надо время от времени менять.