Почти треть барнаульцев согласны работать удалённо за меньшие деньги

Почти две трети работодателей (69%) работают или раньше работали со штатными сотрудниками, которые сидят не в офисе. С работой не из офиса сталкивался каждый четвертый (23%) специалист.

Главным минусом "удаленки" работодатели считают то, что когда сотрудника нет рядом, его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. Соискатели среди отрицательных сторон называют нехватку общения, обратной связи, самодисциплины. Треть из них пугает нерабочая обстановка.

Только 3% соискателей пожаловались на меньшую, чем обычно, оплату труда. 29% барнаульцев выбрали бы удаленную работу с меньшей оплатой, чем работу в офисе за большие деньги.

Самые жаркие споры всегда вызывает качество работы удаленных сотрудников. Однако только 19% опрошенных представителей барнаульских компаний считают, что такие сотрудники работают хуже. В этом уверены и 12% кандидатов.

Однако не все соискатели мечтают перейти на удаленную работу. Около 15% опрошенных категорически против работы из дома, еще 20% затрудняются дать однозначный ответ. Остальные скорее или точно бы согласились на такое предложение. Особенно часто среди удаленных сотрудников встречаются специалисты из ИТ-сферы, HR, продаж. И меньше всего среди юристов.