Работа

Пошаговая инструкция поможет внедрить бюджетирование в компании

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Сегодня, 08:34.
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Сибирский офис "ИНТАЛЕВ" приглашает 31 мая в Барнауле на практический мастер-класс "Как план сделать фактом: пошаговая инструкция по внедрению бюджетирования".

Практический мастер-класс.
Практический мастер-класс. Фото : архив Сибирского офиса ГК "ИНТАЛЕВ".

Все компании составляют планы на год. Как добиться того, чтобы эти планы не делались "в стол", а были работающим и нужным инструментом в бизнесе? На мастер-классе мы расскажем, как это сделать.

Какие ошибки совершают компании при составлении бюджетов? Как вовлечь руководителей в управление затратами и доходами своего подразделения, как правильно распределить ответственность за расходы, доходы, прибыль? На мастер-классе вы узнаете, как связать бюджетирование со стратегическими целями и системой мотивации и повысить эффективность деятельности компании.

Пошаговая инструкция поможет внедрить бюджетирование в компании.
Пошаговая инструкция поможет внедрить бюджетирование в компании.

В программе:

  • Когда, кому и как делать апгрейд системы бюджетирования.
  • Новые подходы к классической системе управления компанией через бюджеты.
  • Как по шагам построить систему, соответствующую задачам именно вашей компании.
  • Что необходимо автоматизировать и какие нюансы при этом учесть.
  • Особенности бюджетирования в компаниях с различными видами деятельности: строительство, производство, торговля, общепит.
  • Практическая часть: построение финансовой структуры для учебного предприятия.

Участие бесплатное для целевой аудитории: генеральные и финансовые директора, руководители финансово-экономических служб средних и крупных компаний.

Ознакомьтесь с подробной программой мастер-класса и зарегистрируйтесь.

Вопросы по телефону +7 (383) 203-53-95 и эл.почте info@intalev-siberia.ru.


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