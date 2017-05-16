Пошаговая инструкция поможет внедрить бюджетирование в компании.

Сибирский офис "ИНТАЛЕВ" приглашает 31 мая в Барнауле на практический мастер-класс "Как план сделать фактом: пошаговая инструкция по внедрению бюджетирования".
Все компании составляют планы на год. Как добиться того, чтобы эти планы не делались "в стол", а были работающим и нужным инструментом в бизнесе? На мастер-классе мы расскажем, как это сделать.
Какие ошибки совершают компании при составлении бюджетов? Как вовлечь руководителей в управление затратами и доходами своего подразделения, как правильно распределить ответственность за расходы, доходы, прибыль? На мастер-классе вы узнаете, как связать бюджетирование со стратегическими целями и системой мотивации и повысить эффективность деятельности компании.
В программе:
- Когда, кому и как делать апгрейд системы бюджетирования.
- Новые подходы к классической системе управления компанией через бюджеты.
- Как по шагам построить систему, соответствующую задачам именно вашей компании.
- Что необходимо автоматизировать и какие нюансы при этом учесть.
- Особенности бюджетирования в компаниях с различными видами деятельности: строительство, производство, торговля, общепит.
- Практическая часть: построение финансовой структуры для учебного предприятия.
Участие бесплатное для целевой аудитории: генеральные и финансовые директора, руководители финансово-экономических служб средних и крупных компаний.
Ознакомьтесь с подробной программой мастер-класса и зарегистрируйтесь.
Вопросы по телефону +7 (383) 203-53-95 и эл.почте info@intalev-siberia.ru.