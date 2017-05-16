Пошаговая инструкция поможет внедрить бюджетирование в компании.

Все компании составляют планы на год. Как добиться того, чтобы эти планы не делались "в стол", а были работающим и нужным инструментом в бизнесе? На мастер-классе мы расскажем, как это сделать.

Какие ошибки совершают компании при составлении бюджетов? Как вовлечь руководителей в управление затратами и доходами своего подразделения, как правильно распределить ответственность за расходы, доходы, прибыль? На мастер-классе вы узнаете, как связать бюджетирование со стратегическими целями и системой мотивации и повысить эффективность деятельности компании.

В программе:

Когда, кому и как делать апгрейд системы бюджетирования.

Новые подходы к классической системе управления компанией через бюджеты.

Как по шагам построить систему, соответствующую задачам именно вашей компании.

Что необходимо автоматизировать и какие нюансы при этом учесть.

Особенности бюджетирования в компаниях с различными видами деятельности : строительство, производство, торговля, общепит.

: строительство, производство, торговля, общепит. Практическая часть: построение финансовой структуры для учебного предприятия.

Участие бесплатное для целевой аудитории: генеральные и финансовые директора, руководители финансово-экономических служб средних и крупных компаний.

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