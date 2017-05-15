7 причин, почему нужно идти работать рекламистом.

Заводим знакомства

Рекламист — это человек, который, прежде всего, готов к новым знакомствам. Выбирая эту работу, нужно готовиться к тому, что ваша записная книжка ежегодно будет пополняться сотнями новых контактов. Зато это будут контакты поистине на любой случай жизни. Способность поддерживать их — залог успешной работы специалиста по рекламе.

Постоянно общаемся

Почти круглосуточно рекламист находится на связи с клиентами. Это одна из профессий, которая подходит экстравертным людям, любящим быть в центре внимания. Конечно, коммуникабельность важна для любой профессии (если ты только не сидишь в закрытой военной лаборатории наедине с микробами), но здесь она возводится в ранг ключевых навывков и обязательных требований.

Повышаем стрессоустойчивость

Работа с людьми тренирует терпение. Она не подходит людям, которых легко вывести из себя, тут понадобятся крепкие нервы. Если рекламист не обладает стрессоустойчивостью, это существенно осложняет работу, ведь он должен контактировать с разными людьми, иногда со сложными и вообще не очень приятными. Это непростая, но интересная задача.

Прокачиваем математические способности

Здесь дело не только в быстром пересчете рекламной площади журнала или уличного баннера на деньги и обратно. Рекламист должен обладать аналитическим кладом ума и уметь систематизировать большой объем данных, делать выводы, намечать тенденции.

Развиваем интуицию

Постоянный контакт с людьми сделает из начинающего рекламиста экстрасенса. Хороший специалист способен разбираться в людях и в известной мере предугадывать события и желания клиента. Профессионалы делаеют это за считанные секунды. Самое главное тут — постоянная практика.

Повелеваем желаниями людей

Рекламист — это человек, способный продать эскимосам снег зимой. Каждому клиенту он должен сделать предложение, от которого тот не сможет отказаться. И даже если откажется, то в скором времени изменит свое решение. Огромное значение тут имеет личный шарм и умение расположить к себе незнакомого человека. Над этими навыками, если они не даны от рождения, придется потрудиться. Рекламист — это еще и хороший психолог, способный быстро понять настроение человека и определить стратегию переговоров. Вторая часть успеха в этой области — большая работа с возражениями, которая помимо обаяния требует хороших теоретических знаний.

Получаем большую зарплату

Хороший специалист в области рекламы — на вес золота. В прямом смысле. Любой работодатель готов озолотить сотрудника, который приносит в фирму хороший бюджет. Эта профессия всегда была и будет одной из самых востребованных на рынке труда. Примечательно то, что у зарплаты рекламиста нет "потолка". Верхний предел зависит только от собственного трудолюбия, быстроты принятия решений и количества контактов сотрудника.

Если вы хотите получить знания, реализовать грандиозные проекты и стать суперпрофессионалом, то есть хорошая новость. Издательский дом "Алтапресс" ищет специалистов по рекламе, которые станут частью большой команды с интересными творческими задачами. Подробности вакансии можно узнать по телефону 26-45-47. Присылайте резюме на e-mail: prof@altapress.ru.