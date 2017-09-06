Прокуратура заставила «Алтайвитамины» выплатить зарплату работникам

Прокуратура Бийска заставила предприятие "Алтайвитамины" выплатить зарплату своим работникам. За июль 2017 года 745 людям задолжали более 12 млн рублей.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора предприятия. Материал направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу.
Задолженность по заработной плате погасили в полном объеме. Руководителю объявили предостережение о необходимости недопущения подобных нарушений впредь.
Ранее прокуратура Алтайского края направила в Бийский городской суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего коммерческого директора "Алтайвитаминов". Его обвиняют в хищении более 100 млн рублей. Уголовное дело о хищениях на предприятии расследуют с 2016 года.
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