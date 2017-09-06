Работа

Прокуратура заставила «Алтайвитамины» выплатить зарплату работникам

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Сегодня, 20:52.
Работа и обучение

Прокуратура Бийска заставила предприятие "Алтайвитамины" выплатить зарплату своим работникам. За июль 2017 года 745 людям задолжали более 12 млн рублей.

На предприятии "Алтайвитамины".
На предприятии "Алтайвитамины". Фото : Дмитрий Никитин.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора предприятия. Материал направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу.

Задолженность по заработной плате погасили в полном объеме. Руководителю объявили предостережение о необходимости недопущения подобных нарушений впредь.

Ранее прокуратура Алтайского края направила в Бийский городской суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего коммерческого директора "Алтайвитаминов". Его обвиняют в хищении более 100 млн рублей. Уголовное дело о хищениях на предприятии расследуют с 2016 года.

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