Прокурор Алтайского края увеличил свой доход в 2016 году

По этим данным, в 2016 года Яков Хорошев заработал 3 575 557 рублей (года назад он задекларировал 3 187 461 рубль), то есть, в среднем, прокурор получал почти 300 тысяч в месяц. Жена прокурора за год получила доход в 542 378 рубля.

В собственности у супругов есть квартира площадью 67,5 кв.м., а в пользовании — квартира площадью 127,6 кв.м. Хорошевы имеют внедорожник ToyotaLand Cruiser 200.

У первого зам Якова Хорошева Александра Фомина в минувшем году был доход в 2 427 346 рублей. А у его супруги — 1 876 293 рублей.

У заместителя краевого прокурора Сергея Голикова доход был 2 533 612 рублей. Его жена заработала 267 786 рублей. Другой зам краевого прокурора Дмитрий Губанов в 2016 году заработал 2 067 562 рубля, а его супруга — 1 023 581 рубль.