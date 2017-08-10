Ректор педуниверситета рассказала об опорном вузе и меняющихся стандартах

Без сверхзадач

— Ирина Рудольфовна, что, на ваш взгляд, позволило вам вновь стать ректором? Назовите три ваших главных достижения, которые, вы считаете, заслуживают такой оценки.

— О том, за что меня переизбрали, очевидно, интересно спросить моих коллег. Но если говорить о наиболее значимых моментах, произошедших за пять лет, то это, во-первых, возвращение нашему вузу статуса университета в 2014 году. Во-вторых, мы сохранили свою автономию и доказали, что самостоятельность педагогического образования в Алтайском крае необходима. Это два главных момента. В-третьих, хотелось бы отметить положительные изменения в финансово-хозяйственной деятельности. Сюда входит и улучшение материально-технической базы, рост заработной платы сотрудников вуза.

— Какие главные задачи вы ставите перед собой на новый срок?

— Почему-то многие считают, что каждый год должны быть новые достижения, но все ведь развивается циклично, и на определенных этапах должен быть элемент стабильности. Сверхзадач мы не ставим, потому что наши уже запущенные проекты нуждаются в стабилизации и последующем укоренении. А затем произойдет новый скачок.

В планах — создание новых институтов, кафедр и образовательных программ. Также никогда не наступает момент стабильности для материально-технической базы, все постоянно модернизируется. Кроме того, важно своевременно помогать работникам университета, ощутившим нехватку в знаниях, методике.

Не придаток, а опора

— Весь прошлый год да и в начале этого одним из самых обсуждаемых был вопрос, какой вуз края станет опорным. Как вы в целом относитесь к идее "опорности"? Есть ли у Алтайского края потенциал для того, чтобы быть одним из образовательных центров Сибири?

— Думаю, что к идее создания опорного университета нужно подходить вдумчиво с позиций потребностей региона. В Алтайском крае своя особая система высшего образования. Я не сторонник центризма. Например, бийский университет в три раза меньше, чем наш, но он необходим для урбанистической политики региона.

Крупными научными и образовательными центрами являются Новосибирск, Томск. Алтайский край тоже занимает серьезные позиции в рейтингах. Думаю, сегодня важнее не "смущать" себя центристскими амбициями, а активно сотрудничать с другими вузами.

Читать далее про опорный вуз и его перспективах — Во время дискуссий многие говорили о возможности слияния классического университета и вашего педагогического. Насколько корректно было рассматривать АлтГПУ в качестве своего рода вуза-спутника? Почему он не стал опорным? — Опорный вуз — это университет, который обеспечивает социально-экономическое развитие региона. Думаю, что таковым должен быть технический университет вместе с аграрным. Кто готовит абитуриентов для всех этих вузов? Школа. А кадры для школ готовит педагогический университет. Поэтому мы изначально считаем себя опорным вузом для региона. Статус опорного получил классический университет. Педагогическое образование понимается ректорами всех вузов как база, как гуманитарный фундамент развития региона, это приятно. Если раньше мыслилось, что наш университет будет неким придатком, то сейчас с нами разговаривают на равных и предлагают выступить в качестве партнеров. Потенциал педагогического университета по достоинству оценен. — Вы упомянули бийский педуниверситет. Он конкурент вам? — Мы всегда были парт­нерами. Более того, исторически сложилось, что есть районы, из которых школьники поступают в наш университет, а есть территории, выпускники которых едут в Бийск. С этим вузом у нас много совместных проектов и тесное сотрудничество в области науки. Мы достаточно часто читаем друг у друга лекции и проводим семинары.

Финансовый эксперимент

— Вы говорите, что произошли изменения в финансовой работе вуза.

— У нас совершенно изменились подходы к планированию финансово-хозяйственной деятельности. В Алтайском крае только мы вошли в число пяти вузов страны, которые стали экспериментальными площадками в области финансового менеджмента. В рамках этого эксперимента мы ввели новую методику перехода на электронное обеспечение планово-финансовой деятельности.

Произошел переход на управление университетом через центры финансовой ответственности. Это те подразделения вуза, которым ректорат дает право получать внутривузовские субсидии и привлекать дополнительные средства. Это позволило оптимизировать расходы и улучшить финансовую ситуацию. Также увеличился объем средств, привлеченных дополнительно из разных источников. За четыре года мы привлекли более 100 млн рублей.

— Какую долю доходов вуза составляют средства от платного обучения?

— Примерно третью часть бюджета.

Молодежь приходит в педагогику

— Приемная кампания-2017 в самом разгаре. Изменился ли в этом году перечень направлений подготовки?

— У нас открыто несколько новых направлений подготовки. Это начальное образование и дополнительное образование, спорт высших достижений, ранняя помощь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы давно хотели ввести подготовку по направлению "история и география", и в этом году мы это сделали. Это двухпрофильный бакалавриат. Более 75% школ в крае находятся в сельской местности. Часто молодые педагоги не могут набрать достаточное количество часов для необходимой нагрузки и оптимальной зарплаты. Благодаря дополнительному образованию расширяется спектр их профессиональных возможностей самореализации.

Читать далее про платное обучение и нынешних абитуриентах — Как изменилось соотношение мест бюджетного и платного обучения? — Сейчас идет небольшое, но ежегодное увеличение контрольных цифр бюджетного приема. В прошлом году у нас было около 600 внебюджетных студентов, что составляет почти 50% от контрольных цифр приема. — Растет ли стоимость платного обучения? — Она увеличивается, но незначительно. Стоимость обучения устанавливает Минобразования. В этом году в Алтайском крае она ниже, чем в соседних регионах. — Сказывается ли повышение стоимости обучения на числе абитуриентов? — На протяжении трех лет количество заявлений в педагогические вузы растет. На это влияет поддержка учительской профессии, изменение образа учителя в СМИ, поддержка молодых педагогов на федеральном и особенно региональном уровне. Существуют гранты губернатора, действует ипотека для молодых учителей. — Как вы оцениваете уровень подготовки абитуриентов? — Мы поняли, что без качественного абитуриента невозможно подготовить профессионального педагога. Поэтому уровень образования поступающих является приоритетным в работе нашего университета. У нас выстроена работа по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ, участию в олимпиадах. — А как именно вы помогаете школьникам сдавать ЕГЭ? Работают специальные курсы? — Мы проводим выездные курсы для школьников и учителей, вебинары. Наши преподаватели возглавляют комиссии по проверке ЕГЭ. Занимаемся психологическим сопровождением в процессе подготовки к экзаменам. — Не возникнут ли у вас проблемы с размещением студентов? В каком состоянии находятся общежития? — В нашем вузе жильем обеспечивается 100% первокурсников. В общежитиях проживает более 1,5 тыс. человек. Ежегодно мы проводим ремонт. В нем участвуют и наши студенческие отряды. Мы не только делаем косметический ремонт, но и проводим замену оконных и дверных блоков, инженерных коммуникаций, меняем технику в прачечной.

Монополисты нескольких профессий

— Долгое время лингвистический институт (ЛИИН) был визитной карточкой вуза. Есть ощущение, что эта "слава" чуть потускнела. Вы согласны с этим? И повлияло ли на ситуацию возникновение большого числа языковых школ?

— Языковая школа не дает высшего образования и получения квалификации учителя или переводчика. Интерес к иностранному языку существует до сих пор. В ЛИИН традиционно высокий конкурс.

Мы являемся монополистами в крае не только в области иностранного языка, но и по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.

— Какой факультет можно считать визитной карточкой вуза?

— Визитная карточка в нашем слогане: А­лтГПУ — первый вуз Алтая. Этим все сказано. Наш вуз является прародителем инноваций в сфере образования в Алтайском крае.

Прародитель инноваций

— Какие приоритеты есть в научной сфере работы вуза?

— У нас в вузе работает 17 научно-исследовательских лабораторий и шесть научно-методических школ. Мы проводим исследования в области истории: этнографии, археологии, музееведения. Филологи составляют карту художественного творчества Василия Шукшина. Активно развивается тротуарная астрономия — возможность жителей и гостей края понаблюдать за космическими телами с использованием телескопов. У нас есть астрономическая лаборатория. Идут исследования в области педагогики, психологии, социологии. В вузе развивается робототехника.

— С какими зарубежными вузами сотрудничает АлтГПУ? Есть ли совместные образовательные программы?

— В нашем университете активно развивается международная деятельность. Восточное направление — с Казахстаном, Монголией, Китаем. Например, наш центр казахского языка и культуры является лучшим в крае. Об этом говорит тот факт, что встречи с представителями Казахстана правительство края проводит на нашей базе. В сентябре будет подписано несколько соглашений с вузами Китая. Мы официально откроем центр китайского языка и культуры. Кроме того, в планах — создание единого центра культуры народов большого Алтая. Западное направление — Германия, Польша, Франция, США.

Специальный вопрос

— В прошлом году в Алтайском крае прошла масштабная "ревизия" высшей школы Минобром и Рособрнадзором. По ее итогам в регионе закрылись все коммерческие вузы, государственные лишились части аккредитованных направлений подготовки, ректор А­лтГТУ потерял пост. Когда будет аккредитация у вашего вуза? Не беспокоитесь ли вы по этому поводу?

— У нашего вуза "счастливое время" наступит в 2019 году. Я считаю, что любая проверка, особенно аккредитация, — это возможность объективно посмотреть на достигнутые результаты. Я всегда рассматриваю это только с позитивной стороны.

О чем еще рассказал собеседник

О стереотипах

— Есть мнение, что педвузы во многом несостоятельны. Я не согласна с этим. Мы на протяжении многих лет успешно проходим мониторинг по всем показателям. Кроме того, наш вуз стал экспериментальной площадкой по отдельным приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Среди других педагогических вузов России мы в середине рейтинга по финансам и научному развитию, "качеству" абитуриентов и развитию студенческого самоуправления.

О проблемах в педобразовании

— Главная сложность — постоянное изменение стандартов. Стандарт должен быть написан языком, понятным учителю. Нельзя делать из педагога универсального солдата.

О навыках современного педагога

— Сегодня, как и всегда, учитель должен любить свою работу и детей. В этом случае педагог будет стараться совершенствовать самого себя и делать общение с учениками интересным. Учитель — это всегда творчество.

Досье

Ирина Рудольфовна Лазаренко родилась 25 ноября 1961 года в Барнауле. Окончила школу № 55, поступила в Алтайский государственный педагогический институт на специальность "история, обществоведение, английский язык". Затем пять лет преподавала дисциплину "политическая экономия" в вечернем моторостроительном техникуме. Недолго работала социологом на Алтайском моторном заводе. С 1990 года — в пединституте (затем — педуниверситете). Последовательно занимала должности старшего лаборанта, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой управления развитием образования, декана факультета повышения квалификации и проф­переподготовки, директора центра дополнительного профессионального образования, директора института дополнительного образования, ректора.