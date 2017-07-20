Россия попала пятерку самых худших стран для жизни пенсионеров

В составленном инвесткомпанией Natixis Global Asset Management Глобальном пенсионном индексе наша страна заняла третье с конца место. В индексе стран, приспособленных для пенсионеров, Россия сохранила свое 40 место, которое занимала здесь и в прошлом году. По показателю жизни людей пенсионного возраста балл России снизился с 46 до 45 (100 баллов говорит о том, что страна идеально приспособлена для выхода на пенсию).
По отдельным показателям РФ улучшила свои данные в этом индексе, например, по качеству жизни и финансам. А вот по материальному благосостоянию и здравоохранению позиции России упали. А по позициям госуправление и инфляция наше государство в этом рейтинге занимает последние строчки. Зато по показателю "ощущение счастья" РФ значительно улучшила свои позиции, передает "Дождь". Экологические аспекты в этом пенсионном рейтинге у нашей страны продолжают оставаться низкими.
Последнее, то есть 43 место, в рейтинге заняла Индия. Несмотря на улучшение финансовых показателей, Индия по-прежнему имеет худшее значение по таким аспектам, как счастье, вода и уровень санитарии, качество воздуха и доход на душу населения.
Чуть лучше показатели у Греции (42 место) и Бразилии (41 место). 39-е место в индексе занимает Турция, а 38 место — Китай.
Лучшими странами для жизни пенсионеров признаны Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.
При распределении стран в рейтинге учитывается, в частности, доступ пенсионеров к качественным услугам здравоохранения, продолжительность жизни, расходы государства на здравоохранение на душу населения, нестраховые расходы на здравоохранение, материальное благополучие пенсионеров, уровень дохода, показатели безработицы, пенсионный бюджет, экологические факторы, ощущение счастья.
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