Россия попала пятерку самых худших стран для жизни пенсионеров

По отдельным показателям РФ улучшила свои данные в этом индексе, например, по качеству жизни и финансам. А вот по материальному благосостоянию и здравоохранению позиции России упали. А по позициям госуправление и инфляция наше государство в этом рейтинге занимает последние строчки. Зато по показателю "ощущение счастья" РФ значительно улучшила свои позиции, передает "Дождь". Экологические аспекты в этом пенсионном рейтинге у нашей страны продолжают оставаться низкими.

Последнее, то есть 43 место, в рейтинге заняла Индия. Несмотря на улучшение финансовых показателей, Индия по-прежнему имеет худшее значение по таким аспектам, как счастье, вода и уровень санитарии, качество воздуха и доход на душу населения.

Чуть лучше показатели у Греции (42 место) и Бразилии (41 место). 39-е место в индексе занимает Турция, а 38 место — Китай.

Лучшими странами для жизни пенсионеров признаны Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

При распределении стран в рейтинге учитывается, в частности, доступ пенсионеров к качественным услугам здравоохранения, продолжительность жизни, расходы государства на здравоохранение на душу населения, нестраховые расходы на здравоохранение, материальное благополучие пенсионеров, уровень дохода, показатели безработицы, пенсионный бюджет, экологические факторы, ощущение счастья.