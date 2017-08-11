Школьники Барнаула рассказали, как они зарабатывают летом

Для подростков лето — не только возможность отдохнуть перед новым учебным годом, но и подзаработать. Барнаульские школьники рассказали altapress.ru о своем первом трудовом опыте.
Большинство школьников находят работу в Барнауле через службу занятости. Много лет она проводит акцию по трудоустройству подростков "5-я трудовая". В этом году в ней приняло участие около 9 тыс. школьников Алтайского края.
Светлана Семенова,
начальник отдела координации и методического обеспечения госуслуг на рынке труда:
В этом году "5-й трудовой" исполнилось 10 лет. Каждое лето мы находим временную работу для подростков в возрасте 14-17 лет. Ребята трудоустраиваются в различных организациях: школах, больницах, предприятиях города.
Заработная плата зависит от отработанного времени. Подростки могут трудиться 2 часа или больше. Время устанавливает работодатель. Кроме того, служба занятости доплачивает подросткам от 1500 до 2 тыс. рублей.
Опрос школьников
Анастасия вместе с друзьями работает в строительной бригаде. Ребята красят заборы и высаживают цветы.
Анастасия,
ученица 10 класса:
Родители сначала не одобрили моего желания поработать летом. Они хотели, чтобы я набралась сил перед школой. Но я уже давно мечтала проверить себя и на личном опыте узнать, что значит зарабатывать.
Трудиться мне совсем не сложно. Вместе с друзьями мы красим заборы, занимаемся прополкой. За лето я хочу накопить на новый телефон.
Не все подростки получают работу через центр занятости. Анна сама нашла занятие для себя. Она помогает соседям выгуливать собак.
Анна,
ученица 7 класса:
Оказалось, что многим соседям лень выгуливать своих животных. В последние дни было жарко, потом пошли дожди и пенсионеры старались не выходить из дома. За небольшую плату я гуляла с их животными. Делала я это,скорее, для удовольствия, потому что люблю собак. За месяц я заработала совсем немного, чуть больше двух тысяч рублей.
Немало подростков помогает своим родителям в торговле. Вадиму 14 лет и этим летом он вместо с отцом впервые продает на базаре веники для бани и ягоду.
Вадим,
ученик 8 класса:
Я давно хотел помогать родителям, но папа был против, говорил, что я слишком маленький. Этим летом мне наконец-то удалось уговорить его.
В деревне у бабушки я делаю веники, а в Барнауле продаю их за 100 рублей. За пару недель я уже успел набить руку и делаю веник минут за 15. Еще иногда я собираю ягоду. Эта работа нравится мне больше. В этом году ягоды много и ведро клубники, которое я собираю за полчаса, можно продать на рынке за 500-600 рублей.
Света помогает своей маме продавать обувь.
Светлана,
ученица 9 класса:
У нашей семьи раньше был небольшой магазинчик обуви. В этом году нам не хватило денег, чтобы заплатить за аренду, поэтому мы вышли работать на базар.
У мамы сахарный диабет, часто утром она уходит сдавать анализы и я начинаю торговать без нее. Покупателей не очень много, поэтому работа не доставляет проблем. В свободное время я успеваю читать произведения по литературе из списка, который задали на лето.
Олег любит рыбалку и продает на базаре свой свежий улов.
Олег,
ученик 6 класса:
Ловить рыбу меня научил дедушка. Я встаю в 5 утра и на велосипеде еду к реке. Чаще всего за пару часов успеваю поймать пакет окуней, лещей, а иногда и щуку. За неделю работы у меня уже появились постоянные клиенты. Кто-то берет рыбу для котов, а некоторые специально выбирают самую большую, чтобы пожарить или сварить наваристую уху.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.