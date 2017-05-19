Специалисты выяснили, чего боятся барнаульцы при поиске работы

По результатам исследования выяснилось, что несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, больше трети соискателей при поиске работы испытывает вдохновение от новых карьерных перспектив и изменений как таковых (36%), 30% — стресс, 32% испытывают неуверенность в себе, 34% — страх перед завтрашним днем и примерно столько же ощущают снижение самооценки.

44% при смене места работы пугает слишком длительный поиск нового места. Также многие опасаются, что, начав искать работу, не найдут интересных предложений (30%), 32% опасаются мошенников, 28%, что поиски не увенчаются успехами, а 24%, что у них кончатся деньги. Интересно, что только каждого десятого барнаульца волнует, какие ему попадутся коллеги на новом месте.

Если сравнивать соискателей по возрасту и опыту, то соискатели моложе 35 лет более эмоциональны в процессе поиска, чем более опытные сотрудники. Это касается как позитивных, так и негативных переживаний. То есть с возрастом соискатели спокойнее относится к изменениям в карьере, осознавая свою ценность на рынке труда.

Интересно, что среди мужчин больше тех, кто испытывает вдохновение поиске работы, а вот среди женщин, напротив, больше тех, кто испытывает негативные эмоции. При этом женщины, в силу большей эмоциональности, сильнее подвергаются различным страхам. Так, лишь у 8% из них нет никаких опасений, тогда как среди мужчин таких 16%. Также женщины чаще опасаются, что в новом коллективе им встретятся неприятные коллеги или начальник (22% против 14% и 23% против 14% соответственно). Кроме этого, у женщин чаще, чем у мужчин, страхи при поиске работы появились благодаря общению с друзьями и знакомыми (15% против 10%).