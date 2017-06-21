Специалисты выяснили, где обедают работающие барнаульцы

Каждый шестой житель краевой столицы заказывает еду в офис или покупает готовую еду в магазине, еще 5% отправляются обедать к себе домой. Офисная кухня или специально оборудованное для еды место есть у 62% опрошенных, остальные признались, что вынуждены обедать прямо за рабочим столом.

На бизнес-ланчи или доставку еды в офис барнаульцы чаще всего тратят от 200 до 300 рублей в день на человека (76%).

Чай, кофе, печеньки на работе есть в открытом доступе только у 28% опрошенных. У 80% респондентов в офисе есть микроволновка, а также чайник (75%), холодильник (63%) и кулер (56%). Кофемашины в офисе есть почти у трети работающих барнаульцев — 31%.

С воровством еды из общего холодильника сталкивался каждый десятый житель Барнаула, правда, опрошенные признались, что они не знают, произошло ли это умышленно или по рассеянности.