Работа

Специалисты выяснили, где обедают работающие барнаульцы

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Сегодня, 14:58.
Работа и обучение

Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, что больше половины барнаульцев (64%) в рабочее время едят то, что принесли с собой из дома. На бизнес-ланчи ходят 45%, а 7 % вообще не едят на работе.

Пластиковый контейнер, еда.
Пластиковый контейнер, еда. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

Каждый шестой житель краевой столицы заказывает еду в офис или покупает готовую еду в магазине, еще 5% отправляются обедать к себе домой. Офисная кухня или специально оборудованное для еды место есть у 62% опрошенных, остальные признались, что вынуждены обедать прямо за рабочим столом.

На бизнес-ланчи или доставку еды в офис барнаульцы чаще всего тратят от 200 до 300 рублей в день на человека (76%).

Чай, кофе, печеньки на работе есть в открытом доступе только у 28% опрошенных. У 80% респондентов в офисе есть микроволновка, а также чайник (75%), холодильник (63%) и кулер (56%). Кофемашины в офисе есть почти у трети работающих барнаульцев — 31%.

С воровством еды из общего холодильника сталкивался каждый десятый житель Барнаула, правда, опрошенные признались, что они не знают, произошло ли это умышленно или по рассеянности.

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