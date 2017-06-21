Специалисты выяснили, где обедают работающие барнаульцы

Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, что больше половины барнаульцев (64%) в рабочее время едят то, что принесли с собой из дома. На бизнес-ланчи ходят 45%, а 7 % вообще не едят на работе.
Каждый шестой житель краевой столицы заказывает еду в офис или покупает готовую еду в магазине, еще 5% отправляются обедать к себе домой. Офисная кухня или специально оборудованное для еды место есть у 62% опрошенных, остальные признались, что вынуждены обедать прямо за рабочим столом.
На бизнес-ланчи или доставку еды в офис барнаульцы чаще всего тратят от 200 до 300 рублей в день на человека (76%).
Чай, кофе, печеньки на работе есть в открытом доступе только у 28% опрошенных. У 80% респондентов в офисе есть микроволновка, а также чайник (75%), холодильник (63%) и кулер (56%). Кофемашины в офисе есть почти у трети работающих барнаульцев — 31%.
С воровством еды из общего холодильника сталкивался каждый десятый житель Барнаула, правда, опрошенные признались, что они не знают, произошло ли это умышленно или по рассеянности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.