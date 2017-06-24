В Адыгее чиновницу уволили из-за скандала с "липовой" золотой медалью дочери

В Адыгее после вручения медалей выпускникам разгорелся скандал. 21 июня в Instagram появилось видео с церемонии вручения наград в одной из школ. Со сцены одна девушка заявила, что ее одноклассница получила награду незаслуженно и благодаря стараниям ее матери — главы управления образования.
В подписи к ролику медалистка возмутилась наглостью своей знакомой и ее матери. "Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами (...), а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? (...) О том, что она медалистка, весь класс узнал за пару дней до вручения. Сделала т.к. потому что по-другому дело бы замяли. Тут смысл в том, что это наглость. Куда надо заявления написаны", — заявила медалистка.
Как сообщают "Аргументы и факты", что обе девушки получили золотые медали.
Заявление выпускницы проверили. Оказалось, что глава управления образования нарушила закон "О противодействии коррупции", поскольку "не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ": чиновница присутствовала в качестве организатора экзамена на том же пункте, где сдавала ее дочь. При этом данные видеоархива не ставят под сомнение объективность проведения ЕГЭ. Чиновницу в итоге уволили, сообщается на сайте исполнительных органов госвласти республики.
"Липовая" медалистка решила добровольно сдать медаль "За особые успехи в учении". Девушка написала заявление на имя директора школы. По словам министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева, "в связи со сложившимися ситуацией и по этическим соображениям" директору учебного заведения объявлен выговор, а врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести проверку нормативных и текущих документов в этой школе.
После публикаций в Тахтамукайский район выехала спецкомиссия Минобрнауки республики "для проверки информации о несправедливом подходе по отношению к одной из выпускниц при выставлении итоговых отметок", пишет "Лента.ру".
Справка
С 2014 года медаль "За особые успехи в учении" не имеет в наименовании слов "золотая" или "серебряная" и вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим только итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам. Медаль "За особые успехи в учении" образца 2014 года вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием (по wiki).
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