Работа

В Барнауле ищут директора по заготовке сырья с зарплатой до 300 тысяч рублей

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Сегодня, 10:30.
Работа и обучение

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал вакансии, размещенные на hh.ru в Барнауле за май и составил рейтинг самых дорогих предложений. Самым высокооплачиваемым предложением месяца стала вакансия для директора по заготовке сырья с вознаграждением от 170 до 300 тысяч рублей.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото : Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Среднее предложение по городу за май не изменилось по сравнению с апрелем — 25 000 руб.

Самые высокооплачиваемые вакансии за май:

  • Руководитель (программист) — от 150 000 руб;

  • Менеджер по закупкам/сбыту сырья — от 100 000 руб;

  • Fullstack-разработчик — от 100 000 руб;

  • Главный бухгалтер — от 90 000 руб;

  • Главный технолог пищевого производства (кондитерское, хлебобулочное направление) — от 80 000 руб;

  • Зернотрейдер — от 80 000 руб;

  • Заведующий лабораториями (зерно) — от 60 000 до 60 000 руб;

  • Водитель-Дальнобойщик — от 50 000 до 80 000 руб;

  • Главный врач — от 50 000 руб.

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