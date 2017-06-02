В Барнауле ищут директора по заготовке сырья с зарплатой до 300 тысяч рублей

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал вакансии, размещенные на hh.ru в Барнауле за май и составил рейтинг самых дорогих предложений. Самым высокооплачиваемым предложением месяца стала вакансия для директора по заготовке сырья с вознаграждением от 170 до 300 тысяч рублей.
Среднее предложение по городу за май не изменилось по сравнению с апрелем — 25 000 руб.
Самые высокооплачиваемые вакансии за май:
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Руководитель (программист) — от 150 000 руб;
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Менеджер по закупкам/сбыту сырья — от 100 000 руб;
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Fullstack-разработчик — от 100 000 руб;
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Главный бухгалтер — от 90 000 руб;
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Главный технолог пищевого производства (кондитерское, хлебобулочное направление) — от 80 000 руб;
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Зернотрейдер — от 80 000 руб;
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Заведующий лабораториями (зерно) — от 60 000 до 60 000 руб;
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Водитель-Дальнобойщик — от 50 000 до 80 000 руб;
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Главный врач — от 50 000 руб.
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