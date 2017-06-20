В Барнауле вырос спрос на рабочий персонал

Профессиональная сфера "Рабочий персонал" стала одной из самых быстрорастущих в Барнауле. К такому выводу пришла служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Так, во втором квартале количество вакансий выросло на 56%, количество соискателей увеличилось на 30%. Средняя зарплата, которую предлагают рабочим в крае — 22 тысячи рублей.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы компании HeadHunter по Сибири:
До сих пор живет миф, что быть рабочим — значит мало зарабатывать. Но это не так. Конечно, есть низкоквалифицированные профессии, при которых не нужны специальные знания и навыки, и вознаграждение там будет соответствующее, но зарплатам профессиональным рабочим вполне могут позавидовать офисные сотрудники. Что еще обращает на себя внимание? То, что рабочим сегодня просто переехать в любой регион России, так как многие компании готовы перевозить их со всех уголков нашей страны. Мера это, конечно, вынужденная для них, потому что рабочих реально не хватает во многих регионах.
Так, самую большую зарплату предлагают старшему шиномонтажнику — от 40 тысяч рублей. Далее идут:
- Монтажник ПВХ-Окон — от 35 000 руб;
- Мастер производственного участка цеха топливоподачи ТЭЦ — от 32 500 руб;
- Токарь — от 30 000 до 60 000 руб;
- Автослесарь (по замене масла) — от 30 000 руб;
- Оператор станков с ПУ — от 20 000 до 40 000 руб;
- Стропальщик — от 25 000 руб;
- Электрик — от 25 000 руб;
- Карщик-грузчик — от 25 000 до 30 000руб;
- Электромеханик по ремонту кранов и грузоподъемных механизмов — от 23 000 руб.
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