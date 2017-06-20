В Барнауле вырос спрос на рабочий персонал

До сих пор живет миф, что быть рабочим — значит мало зарабатывать. Но это не так. Конечно, есть низкоквалифицированные профессии, при которых не нужны специальные знания и навыки, и вознаграждение там будет соответствующее, но зарплатам профессиональным рабочим вполне могут позавидовать офисные сотрудники. Что еще обращает на себя внимание? То, что рабочим сегодня просто переехать в любой регион России, так как многие компании готовы перевозить их со всех уголков нашей страны. Мера это, конечно, вынужденная для них, потому что рабочих реально не хватает во многих регионах.