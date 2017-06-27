Ведущему глянцевому журналу Барнаула требуется главный редактор

Основные требования

Возраст: 25 – 35 лет.

Образование: высшее.

Желательна специализация в области рекламы, маркетинга, издательском деле.

Трудовой стаж: не менее 5 лет.

Опыт руководства коллективом, компанией или отделом продаж.

Основные компетенции

Опыт продаж рекламы в СМИ или интернет-рекламы. Практическое владение управленческими навыками: планирование, мотивация, организация, контроль. Знание основ менеджмента и бизнес-среды, знание профильных для журнала рынков.

Из личностных качеств в работе понадобятся: организаторские и лидерские способности, системный подход к решению проблем, готовность взять на себя ответственность за развитие проекта, высокая работоспособность.

Что нужно делать?

Системно заниматься организацией продаж рекламы и выполнять план по доходам. Руководить менеджерами (ведущими рубрик журнала). Участвовать в выпуске журнала, подготовке материалов, в акциях по продвижению журнала.

Оплата

Постоянная часть + сдельная (при выполнении плановых показателей) от 37 000 — 40 000 руб. Существует возможность для роста заработной платы.

Резюме присылайте в службу персонала ИД "Алтапресс": Барнаул, ул. Короленко, 107, оф. 103,

тел. (3852) 26-45-47, e-mail: prof@altapress.ru.