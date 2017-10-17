Власти РФ планируют повысить эффективность труда к 2025 году

В прошлом году россияне производили $23,9 валового внутреннего продукта в час, гласят данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средний показатель по ОЭСР — $52 в час. При этом, россияне проводят максимальное время на работе — 1974 часа.

Президент Владимир Путин предложил кабмину провести ревизию нормативно-правовой базы, убрать лишние барьеры, которые мешают формировать современный рынок труда и создать дополнительные стимулы для компаний. Так Россия существенно сократит разрыв в производительности труда со странами-конкурентами.

Минэкономразвития разработало программу, по которой около 20 тыс. российских предприятий должны будут повысить производительность труда в течение восьми лет. Предполагается, что регионы проведут аудит системы занятости, по результатам которого разработают меры для решения проблем, которые касаются снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.