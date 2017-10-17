Власти РФ планируют повысить эффективность труда к 2025 году

Правительство планирует увеличить производительность труда на 30% к 2025 году. Такая мера затронет около 20 тыс. российских предприятий. Добиться намеченного результата планируют за счет дополнительного образования сотрудников и роста инвестиций в экономику страны, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
В прошлом году россияне производили $23,9 валового внутреннего продукта в час, гласят данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средний показатель по ОЭСР — $52 в час. При этом, россияне проводят максимальное время на работе — 1974 часа.
Президент Владимир Путин предложил кабмину провести ревизию нормативно-правовой базы, убрать лишние барьеры, которые мешают формировать современный рынок труда и создать дополнительные стимулы для компаний. Так Россия существенно сократит разрыв в производительности труда со странами-конкурентами.
Минэкономразвития разработало программу, по которой около 20 тыс. российских предприятий должны будут повысить производительность труда в течение восьми лет. Предполагается, что регионы проведут аудит системы занятости, по результатам которого разработают меры для решения проблем, которые касаются снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.
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