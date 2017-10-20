На Алтае запись детей в школы через интернет оказалась не востребована

В 2017 году в Алтайском крае в нескольких муниципалитетах работала электронная запись детей в школы для первых и десятых классов. В пилотном проекте участвовали четыре школы Барнаула, все школы Заринска, Бийского и Немецкого национального районов.

В Бийском районе через интернет поступило 26% заявок, в Барнауле — 13% заявок, в Заринске 3% заявок, в Немецком районе — 0,3%.

В 2018 году электронное комплектование планируют ввести во всех школах края. Информационная кампания, сопровождающая проект, уже начинается, рассказала Евгения Дюкова, главный специалист сектора информатизации образования Минобра Алтайского края. Также она пояснила причины невысокой востребованности услуги в 2017 году.

По ее словам, в Бийском районе каждую четвертую заявку на зачисление ребенка в школу подали в электронном виде — и это хороший результат. Его помогла достичь правильно выстроенная работа в том числе по информированию населения, организованная при участии СОШ №2 в селе Первомайском. На базе этой школы годом ранее отрабатывался механизм приема электронных заявок.

Евгения Дюкова,

главный специалист сектора информатизации образования Минобра Алтайского края:

Результат Бийского района показывает, что услуга записи через интернет может быть востребована и в сельских районах. Но все же наибольший спрос на нее мы ожидаем в городах. Например, в Барнауле, скорее всего, будет очень востребована электронная запись в лучшие школы, где каждый год формируются очереди. В Заринске запись в школы обычно проходит в спокойном режиме, активного информирования о возможности записаться через интернет там не проводилось. Потому мы и получили такой результат. В Немецком районе низкая востребованность электронной записи тоже была ожидаемой.

Евгения Дюкова рассказала, что сейчас родителей будут активно информировать о возможности записать детей в школы через интернет. А примерно через месяц запустят "тестовую запись в школы", чтобы родители могли зайти на сайт и посмотреть, как работает услуга. В 2018 году запись детей в школы в Алтайском крае традиционно начнется 1 февраля.

Что касается профессиональных училищ, то, по словам Дюковой, и здесь имеющийся результат был прогнозируемым. В пилотном проекте участвовали 10 учреждений. В них поступают чаще всего выпускники девятых классов, у которых попросту нет аккаунта на Портале госуслуг (а он нужен, чтобы записаться в образовательное учреждение). Многие из них приехали из сел и не слышали о возможности записаться дистанционно.

Пока не известно, будет ли в 2018 году расширен перечень училищ, в которые можно подать документы в онлайне, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Справка

Записать детей через интернет в 2017 году можно было в четыре школы Барнаула: гимназию № 74, гимназию № 79, "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат", "Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского союза К.Г. Павлюкова".

В проекте принимали участие 10 профучилищ и колледжей, среди которых Бийский государственный колледж, Каменский медицинский колледж, Алейский технологический техникум, Новоалтайское государственное художественное училище (техникум), Барнаульский государственный педагогический колледж, Родинский медицинский колледж, Волчихинский политехнический колледж, Новоалтайский лицей профессионального образования, Алтайский транспортный техникум, Алтайский краевой колледж культуры и искусств.

Запись в образовательные учреждения через интернет работает на сайтах eso.edu22.info, gosuslugi.ru