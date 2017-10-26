Кто и сколько зарабатывает в Сибири

Томская область идет на втором месте: 37,6 тысяч рублей. На третьем иркутяне с 36,6 тысячами. Новосибирцы в среднем получают 32 тысячи рублей. Почти столько же зарабатывают кемеровчане — 31,9 тысяч.

Средняя зарплата по Алтайскому краю — самая низкая в федеральном округе, за указанный период она составила 21846 рублей. На втором месте с конца средняя заработная плата у жителей Республики Алтай: 24,8 тысяч рублей. Третьи снизу омичи, у которых этот показатель: 28,9 тысяч рублей.



Однако не во всех отраслях жители края зарабатывают меньше, чем соседи. Так в отрасли "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство", жители края находятся по уровню зарплаты в среде середняков. В среднем, здесь меньше зарабатывают В Туве, Республике Алтай, Хакасии и Забайкальском крае.

Ниже нашего уровня получают жители республики Алтай и Тувы в отрасли "Обрабатывающие производства". Средняя зарплата в отраслях "Строительство"; "Транспортировка и хранение", "Добыча полезных ископаемых", "Деятельность профессиональная, научная и техническая" и "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" меньше в Республике Алтай.

Напомним, что по данным Алтайкрайстата, в период с января по август 2017 года средняя заработная плата выросла на 6,7% относительно того же периода прошлого года.