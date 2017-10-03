Почему в Алтайском крае снова растет спрос на праворульные автомобили

Краткое содержание

"Золотая" предыстория

В нулевые годы Алтайский край был "праворуким" регионом. Легковушки из Японии составляли ядро авторынка. Сотни жителей региона "гоняли" машины с Дальнего Востока на продажу и зарабатывали на этом.

Причин популярности "японцев" было много. Главная — удачное соотношение цены и качества.

За 200–350 тыс. рублей (стоимость новой Lada на тот момент) можно было получить почти новый автомобиль (японцы ездят мало и аккуратно), но совсем другого уровня надежности и комфорта. Об "императорском" качестве этих машин слагают легенды до сих пор. При этом обслуживать их было не хлопотно: запчасти и расходные материалы были в наличии и стоили дешевле, чем на европейские иномарки. Кроме того, японская автоиндустрия предлагала сотни моделей, в том числе весьма экзотичные — было из чего выбрать.

Однако государству нужно было развивать автопроизводство на территории РФ, и с 1 января 2009 года стали действовать повышенные пошлины за ввоз б/у авто. Массовый ввоз "правого руля" прекратился.

Что и за сколько ввозят сейчас

Но полностью поток праворульных автомобилей в Алтайский край не иссяк. А с начала 2017 года он даже вырос вдвое, говорит Василий Яшкин, директор компании "Ассорти-Моторс" (единственное в Барнауле агентство, которое занимается поставками подержанных автомобилей с японских аукционов).

Этому способствовало сразу несколько факторов. Из-за падения курса рубля за 2015 и 2016 годы цены на новые машины в автосалонах выросли почти в два раза. Между тем из-за курсовой разницы с иеной автомобили из Японии подорожали лишь на 15–20%, и этот сегмент стал более конкурентоспособным. В том числе по сравнению с вторичным рынком. Например, за 550 тыс. рублей можно привезти в Барнаул праворульный гибрид Toyota Prius 2012–2013 годов выпуска, тогда как на местном рынке за эту цену продаются леворульные экземпляры той же модели 2007–2008 годов.

Те, кто не захотел отдавать 600–900 тыс. рублей за новый бюджетный автомобиль и не нашел приличного варианта за эти деньги на вторичном рынке, обратили взор на Восток.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в августе 2017 года составила 535 тыс. рублей. Это на 5,8% меньше, чем в декабре 2016 года (568 тыс. рублей).

"Многие поездили на том, что предлагают автопроизводители в России, и сейчас возвращаются к японским машинам. Известно, что для внутреннего рынка японские производители делают авто качественнее, поэтому они лишены многих традиционных “болячек” леворульных аналогов и не доставляют владельцам особых проблем в эксплуатации", — говорит Василий Яшкин.

Купить в Японии и поставить на учет в России можно далеко не каждый автомобиль. Экономически целесообразно ввозить только:

— авто с мотором до 1,5 литра (включительно) в возрасте трех-пяти лет,

— авто с мотором от 1,8 до 2 литров в возрасте пяти-семи лет.

Наибольшей популярностью пользуются автомобили, аналогов которым среди "левого руля" не найти: малолитражки, восьмиместные минивэны, грузопассажирские универсалы, гибриды. Среди самых востребованных — Toyota Vitz, Probox, Prius, Isis, Noah, Estima, Wish; Honda Stream Step Wagon, Fit; Mazda Premacy, Biante; Nissan March, Latio, Serena, Cube.

Чаще всего за "японца" отдают 450–700 тыс. рублей. Доставка до Барнаула занимает 40–60 дней (входит в стоимость).

Сказать точно, сколько праворульных автомобилей ввозится ежемесячно на Алтай, Василий Яшкин затруднился, так как помимо его агентства машины пригоняют и частные лица. Но, по его словам, это заметный сегмент авторынка.

14 сентября на продажу в Алтайском крае сайт drom.ru предлагал 150 праворульных авто 2010–2016 годов выпуска. Для сравнения: это меньше, чем одних только Hyundai Solaris тех же лет.

Проблемная ЭРА

Ввозившие б/у автомобиль в Россию в первой половине 2017 года столкнулись с серьезными трудностями. С начала года на всех импортируемых авто должна стоять кнопка экстренного вызова спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС". Однако во Владивостоке работает только одна компания, которой разрешено устанавливать эту систему на б/у автомобили. Владельцы ввезенных из Японии машин были вынуждены месяцами стоять в очереди на ее установку (без нее таможня не выдает ПТС и, как следствие, машину невозможно поставить на учет).

Toyota Corolla, Toyota Camry и ВАЗ-2107 — самые продаваемые автомобили на вторичном рынке в Алтайском крае

Например, барнаулец Антон Иванов (фамилия изменена по его просьбе) 10 марта купил электромобиль Nissan Leaf, но привезти его в Барнаул смог лишь в августе.

"Курс иены к другим валютам был таков, что стоимость Nissan Leaf оказалась привлекательной, — рассказал Иванов. — К тому же до 1 сентября 2017 года временно не действовали пошлины на ввоз электрокаров. В результате цены на эту модель были примерно на 100 тыс. меньше, чем сейчас, и я решился приобрести это авто. Но из-за сложностей с “ЭРА-ГЛОНАСС” я потратил очень много нервов. Даже боялся, что потерял свои деньги, и в какой-то момент был готов продать свой Nissan на запчасти во Владивостоке. Но все обошлось, автомобиль приехал в Барнаул".

За "ЭРА-ГЛОНАСС" Антон отдал 34 тыс. рублей.

Клиенты Василия Яшкина также не избежали подобной участи. Один из них ждал установку кнопки 168 дней.

"Оператор системы объяснял дефицит кнопок тем, что прогноз по их выпуску он рассчитывал на основе статистики ввоза 2016 года, а он был низкий, — говорит Василий Яшкин. — А в 2017 году он вырос в два раза. Тысячи машин застряли на складах временного хранения (СВХ) дальневосточной таможни. А за хранение там берут плату, и она с каждой неделей растет. Например, с 31-го дня там нужно платить 450 рублей в сутки! Были случаи, когда у людей даже не было денег, чтобы расплатиться с СВХ и вызволить оттуда свое авто. Мы же нашли другую площадку для хранения машин наших клиентов. Вообще, во Владивостоке в этом году все дворы были заставлены машинами — 15–20 тыс. авто “зависли” в ожидании подключения к “ЭРА-ГЛОНАСС”".

К августу напряжение спало. Сейчас кнопки системы экстренного вызова спецслужб ставят уже без очереди.

По словам Яшкина, дополнительная плата 30 тыс. рублей за установку "ЭРА-ГЛОНАСС" не отпугнула заказчиков. "Уверен, в текущих условиях спрос на праворульные авто будет расти и дальше, — уверен эксперт. — Совершенно точно, это не исчезающий сегмент. Пока правительство позволяет нам привозить такие машины, их будут везти".

Скепсис продавцов

Смотрите также

На вторичном рынке Алтайского края давно ввезенные в страну японские легковушки широко представлены в сегменте до 350 тыс. рублей. По словам продавцов, покупателей интересуют экземпляры в хорошем техническом состоянии, но их с каждым годом остается все меньше.

"К выбору старых праворульных машин люди подходят избирательно, — рассказывает эксперт по автомобильному рынку Игорь Редкус. — Разбег цен на одну и ту же модель может быть большой. Если на рынке есть экземпляры, например, за 50 тыс. и за 150 тыс. рублей, то быстрее “уйдет” второй. Из-за падения курса рубля стоимость запчастей подскочила, и идея купить битую машину и восстановить ее становится все менее привлекательной. Тех, кто этим занимается, стало совсем мало".

По его словам, цены на авто в неудовлетворительном техническом состоянии постепенно падают, а на "живые" экземпляры держатся на одном уровне.

Олег Кадников, гендиректор компании "Сибирь-авто" (занимается выкупом и перепродажей автомобилей), добавляет, что "японцы" стоимостью более 300 тыс. рублей последние 1,5–2 года стремительно теряют в цене.

"Новые леворульные модели дешевеют, рынок быстро обновляется, — говорит Кадников. — Да, праворульные машины хороши, но за такие деньги уже есть из чего выбрать с более удобным левым рулем. В сегменте до 250 тыс. рублей, где альтернатив праворульным меньше, цены на них остаются стабильными. И будут оставаться такими еще долго. А вот более дорогие экземпляры по хорошей цене продать будет все сложнее".

По мнению гендиректора компании "Сибирь-авто", в среднем стоимость "правого руля" на авторынке Барнаула переоценена на 15–20%, но через два-три года ценники упадут до адекватных значений.

Оба эксперта считают, что "правый руль" на авторынке Алтайского края — явление отмирающее.

Этот прогноз разделяет и директор автосалона "Союз-Авто" Сергей Нарзуков.

"Скоро мы этого сегмента не увидим, — говорит он. — О большом потоке “свежих” машин говорить не приходится. Массового ввоза точно нет, во всяком случае в наш регион. К тому же они не так уж и дешевы. Кто будет за “праворукую” Corolla отдавать столько же, сколько за “леворукую”?"

Из чего складывается стоимость автомобиля без пробега по РФ (на примере Toyota Prius Alpha 2013 года выпуска)

Примеры цен на поставку в Барнаул японских автомобилей 2013 года выпуска без пробега по РФ

Примеры цен на леворульные автомобили 2013 года выпуска на авторынке Барнаула

Справка

На территории Алтайского края зарегистрировано 122 тыс. легковых автомобилей с правым рулем. Это 18% от общего числа (667 тыс.) легковых авто и 38% от всех иномарок (315 тыс.).

С 2006 по 2016 год число легковых машин в Алтайском крае выросло на 37%, по сведениям минстройтранса края.