"Не приемлю ненужные конфронтации". Галина Буевич рассказала, как будет выстраивать работу в Барнаульской гордуме

Краткое содержание

"Умею брать ответственность"

— Галина Александровна, вы впервые избрались депутатом и сразу возглавили парламент Барнаула. Что вами двигало, когда вы соглашались на эту должность?

— Еще на стадии выдвижения на праймериз я рассматривала свою деятельность только как депутата по Ленинскому району, по своему 10-му округу, в дальнейшем я по нему и пошла на выборы. На тот момент я не рассматривала перспективу возглавить Барнаульскую городскую думу. Но мне поступило такое предложение от партии. На вопрос, почему я решилась на такой шаг, отвечу коротко: я умею брать на себя ответственность.

Во время предвыборной кампании Галина Буевич провела 160 встреч — в каждом доме, входящем в ее округ.

— Но это несколько иная форма и ответственности, и управления. Председатель гордумы — не просто руководящая, но политическая должность. Вас это не смущало?

— Конечно, я понимала это. Отвечу тоже кратко: и здесь без внутреннего диалога не обошлось. Но я приняла это решение.

— Какие плюсы и минусы вы взвешивали?

— Пусть этот диалог останется внутренним (улыбается).

— Какую позицию вы будете занимать в работе с властями Барнаула и края?

— Конструктивную. Я в принципе не приемлю ненужные конфронтации. Разве это идет во благо? Совершенно очевидно, что в конечном итоге деятельность думы направлена на решение вопросов жизнеобеспечения населения и развития города. При этом при проведении через думу предложений исполнительной власти — программ, проектов — обязательно будет формироваться понимание, для чего они нужны и каким образом отразятся на барнаульцах.

Есть суждение, что депутаты принимают и непопулярные решения. Иногда действительно приходится это делать. Но такие решения должны быть продиктованы объективной ситуацией, а не быть безосновательными.

Их принятие, как правило, обусловлено определенными обстоятельствами. Вот как раз изучение причин, анализ ситуации, оценка последствий и должны стать важнейшей задачей депутатов.

"Не приемлю спор ради спора"

— Это две разные вещи: руководить учреждением и депутатами. В первом случае в силу иерархии, регламентов начальник — главный, в парламенте все депутаты самодостаточны, и руководитель — первый среди равных. Как вы будете строить свои отношения с коллегами в гордуме?

— Я никогда не выстраивала отношения в формате "начальник — подчиненный". Больше скажу, в институте культуры сделать это просто невозможно. Тот, кто знаком с вузом и в принципе с творческими коллективами, знает это.

Прежде чем принимать решения в вузе, касаются ли они творческого процесса или образовательного, я всегда советуюсь с коллегами.

Например, мы открывали направление, связанное с подготовкой музыкантов. Я встречалась с руководителями оркестров, с людьми той профессиональной среды, в которую придут наши выпускники. Только потом в вузе мы приняли решение по открытию новых профилей подготовки. Поэтому для меня диалог перед принятием решения — обязательное условие управления.

Другое дело, что в институте одна профессио­нальная среда. А в гордуме депутаты — люди, состоявшиеся в своих профессиях, со своими точками зрения, порой противоположными, на общественные, экономические процессы. Я не собираюсь приводить всех к своему мнению. Вполне возможно, что позиция другого депутата окажется более правильной, взвешенной, и мы возьмем ее за основу.

Важно услышать разные точки зрения. А если возникнут полярные мнения, то всегда можно обратиться к специалистам. Нельзя принимать решение только потому, что "я так считаю". В моем руководстве думой это будет исключено.

— Очевидно, что оппозиция станет "будоражить" работу гордумы, высказывать несогласие, предлагать альтернативу. Вы будете гасить такие дискуссии или поддерживать их, помня, что в спорах рождается истина?

— Я не приемлю спор ради спора. Но слушать другую точку зрения, чтобы найти правильный ответ, просто необходимо. Я себе наметила в ближайшее время встретиться с руководителями всех фракций. При решении вопросов будут услышаны все точки зрения, тем более содержащие здоровое зерно, аргументированные. Но мне не очень нравится позиция: буду против, потому что надо быть против. Надо понимать, что барнаульцам интересно не наше политическое самоутверждение, а решение конкретных проблем.

— То есть, на ваш взгляд, парламент все-таки место для дискуссий?

— Парламент — место для принятия разумных решений, в том числе и в результате дискуссий.

Депутату нужно нести ответственность за свое предложение — оно должно соответствовать законодательным нормам, быть реалистичным и при необходимости иметь финансовое обеспечение.

Приведу пример. Реализуется программа "Комфортная городская среда". Сегодня в ней участвуют дома барнаульцев. Я понимаю, что есть целевое назначение программы — это дворы и общественные пространства. Если бы я этого не знала, то у меня возник бы вопрос: почему только дома? Например, в Ленинском районе территории многих школ и детсадов нуждаются в восстановлении асфальта. Казалось бы, правильно направить деньги туда. Но я знаю, что средства, выделенные конкретно на эту программу, нельзя использовать таким образом. При этом, на мой взгляд, можно было бы рекомендовать конкурсной комиссии при определении участников программы на следующий год ввести дополнительные индикаторы, такие как близкая расположенность придомовых территорий к образовательным учреждениям, поликлиникам и т. п.

Дискуссии с аргументированными предложениями я только поддерживаю.

— На первом заседании гордумы вам задали вопрос о проекте бюджета на 2018 год. А вы ответили, что не привыкли комментировать документы, с которыми не ознакомились. Вы не стесняетесь выглядеть некомпетентной?

— Никогда не стеснялась. Смешнее выглядишь, когда комментируешь то, что не знаешь. Да и вопрос мне был задан сразу после проведения первого организационного собрания. Но разобраться в бюджете стало для меня первоочередной задачей. И уже на следующий день после заседания проект документа лежал у меня на столе.

Хуже, когда не хочешь разобраться и делаешь вид, что все знаешь.

Запрос на реновацию шел от жителей

— На выборах председателя гордумы кандидатами были три женщины. Алтайская политика вообще все больше принимает женское лицо. С чем, на ваш взгляд, связано такое гендерное изменение?

— Я где-то смотрела цифры — на самом деле у нас в управлении не так уж много женщин. Просто раньше их было так мало, что их появление, не такое уж большое, воспринимается как тенденция. Статистика говорит о том, что нам еще ох как далеко до того, чтобы женщина занимала хотя бы приблизительно равноправное положение с мужчинами в руководстве.

Хотя, собственно, почему бы нет? Женщина также получает достойное образование, активна, имеет свою гражданскую позицию. Это логично.

— Вы готовы проявлять жесткость, когда это будет необходимо?

— Жесткость — нет, твердость — да.

— В Барнауле регулярно возникают темы, которые вызывают резонанс, начиная от сноса старой лестницы ВДНХ и строительства "Арбата", заканчивая обсуждением генплана и озеленением. Вы намерены участвовать в этих дискуссиях, вникать в ситуации?

— Обязательно. Когда началась история со сменой зеленых насаждений, я сильно в нее погружена не была. Но затем поняла, что проблема перестала быть локальной. Я пошла и посмотрела, что действительно происходит, чтобы иметь свою точку зрения. Я считаю, что как раз в таких ситуациях и нужна активность депутатов. Кто, как не депутат, имея за плечами избирателей, должен разобраться, наладить связь и обмен мнениями между властями и жителями?

Если говорить о самой реновации, то, на мой взгляд, она нужна. Я регулярно слышала от избирателей опасения, что им на голову или на машину что-то упадет. Запрос был на эти действия, он шел как раз от жителей.

Другое дело, что, наверно, нужно было сделать процесс более гласным, представить четкий план действий либо утвержденный проект.

— Ваша предшественница на посту спикера однажды проявила свою гражданскую, политическую позицию, встав на защиту Владимира Колганова, тогда — мэра Барнаула, и в какой-то момент даже была готова отказаться от мандата. Позже она скорректировала свое мнение, однако такой эпизод был. Есть ли какие-то взгляды, которые вы будете всегда принципиально защищать?

— Я имею свою точку зрения и могу ее отстаивать. Если бы я работала по-другому, наш вуз не развивался бы. Мне как руководителю часто приходилось отстаивать свои позиции по перспективам развития института в министерстве. Приведу один небольшой пример. Раньше бытовало мнение, что детские школы искусств, которые финансируются за счет Федерации, должны быть в профильно ориентированных вузах. Например, при консерваториях, хореографических учебных заведениях. У меня же всегда возникал вопрос: почему это невозможно организовать в вузах культуры в регионах? Мы тоже должны готовить детей к поступлению, и преемственность уровней образования у нас такая же. Эту позицию пришлось отстаивать. И вот уже третий год мы набираем детей в школу искусств за счет средств федерального бюджета.

Это не значит, что нужно было громко кричать со всех трибун: "Почему вы несправедливо относитесь к другим вузам?!" Необходимо было просто сделать расчеты, показать их, доказать целесообразность и состоятельность института реализовывать разноуровневые образовательные программы.

Когда ты отстаиваешь свою точку зрения аргументированно, тебя начинают слушать. А когда высказываешься только эмоционально, то можно достичь и обратного эффекта, и тогда вряд ли выиграют жители.

Коротко

... об открытости — Работа думы должна быть открытой и, мало того, понятной любому жителю Барнаула. Я не раз читала высказывания о том, что дума вообще не понятно, зачем нужна. Я думаю, эти суждения идут больше от непонимания тех задач, которые решает городской парламент. Но, на мой взгляд, это повод не для обид, а для размышлений. Мне кажется, эти замечания нужно принять к сведению: если есть такой вопрос, значит, есть и посыл для объяснения. ... о Горном и цветах — Лежать — вообще не мое. У меня активная семья. И отдых у нас такой же. Мой муж катается на горных лыжах. Если мы едем отдыхать зимой, то он в основном катается, а я гуляю. Очень любим Горный Алтай. Вроде бы есть возможность отдохнуть в более комфортных условиях, но мы садимся на машину и едем в горы, в удаленные места — за Чике-Таман. Когда получается, я стараюсь поехать посмотреть те места, о которых читала, когда училась: известные музеи, театры. Это великое счастье. А еще у нас есть дача. Я не очень хороший овощевод, но люблю цветы. У нас треть участка — мои цветы. ... о Питере, Туле и Бийске — Мне очень нравится Санкт-Петербург. Его я люблю больше, чем Москву, он мне ближе по духу. Я открыла, что в России много интересных небольших городов. У нас как-то было совещание в Туле. Очень хороший город, с традициями. Есть определенный дух у Томска. Я люблю гулять там по Старому городу. У нас в купеческой части Бийска похожая атмосфера. Жаль только, что плохо храним. В этом плане можно восхититься итальянцами, которые бережно относятся к своему наследию. Очень бы хотелось, чтобы и историческая часть Бийска тоже не была потеряна. И, конечно, наш Барнаул, город, в котором я живу.

Досье

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Галина Александровна Буевич родилась 9 августа 1960 года в селе Завьялове Алтайского края. После школы поступила в Алтайский государственный институт культуры, который окончила в 1981 году. Она библиотекарь по специальности, недолго работала в АлтГТУ, куда попала по распределению. Затем трудилась в институте культуры, в июне 2015 года избрана ректором. 10 сентября выиграла выборы в округе № 10 в Барнауле.