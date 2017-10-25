Где в Алтайском крае будут создаваться высокопроизводительные рабочие места

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"Мы знаем, как"

Указ о создании и модернизации к 2020 году 25 млн высокопроизводительных рабочих мест Владимир Путин подписал в 2012 году. Убедил его в этом тогдашний глава "Деловой России" (а ныне координатор промышленного комитета ОНФ и бизнес-омбудсмен РФ) Борис Титов, напомнил руководитель ее алтайского отделения Эдуард Черченко.

"Мы уверены, что это возможно, и даже знаем — как", — сказал тогда Титов: надо выбрать и начать финансировать проекты-локомотивы, которые станут очагами роста новой экономики.

Но "ноу хау" Титова, видимо, не учло какие-то российские реалии. За эти годы регионы создавали кластеры, территории опережающего развития, особые зоны. Но количество таких мест достигло к концу 2016 года лишь 16,6 млн, увеличившись на 3,9 млн за пять лет (в 2011-2016 годах).

По данным, рассчитанным для Алтайского края Экспертным центром при российском уполномоченном по защите прав предпринимателей, в регионе за этот же период стало меньше на 13 тысяч высокопроизводительных мест, сообщил алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. При этом производительность труда в крае была в среднем почти в 2,5 раза ниже общероссийской: 0,63 млн рублей на рабочее место против 1,54 млн рублей.

В 2011-2016 годах общее количество рабочих мест в России уменьшилось на 6,5 млн., высокопроизводительных увеличилось на 3,9 млн. В Алтайском крае за этот же период уменьшилось и общее количество рабочих мест (на 183 тыс.), и количество высокопроизводительных (на 13 тыс.). В 2016 году процесс сокращения общего количества рабочих мест в России остановился.

Высокопроизводительными признаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения, установленного для каждой из 34 отраслей. Количество таких мест рассчитывается экспертным центром при российском уполномоченном по защите прав предпринимателей на основе данных налоговой службы.

Алтайские перспективы

И все же тенденция как таковая в крае не сложилась. К примеру в 2015 году у нас был отмечен существенный рост таких рабочих мест — плюс 19 тыс. А в 2016 году случилось резкое сокращение: минус 40 тыс.

Причины таких скачков на конференции не обсуждали. Возможно, дело в методике подсчета. За два года до "дедлайна" выяснилось: в стране до сих пор нет единого мнения, что же это такое — высокопроизводительные рабочие места, и как их, собственно, считать.

Так или иначе, алтайский бизнес-омбудсмен был довольно оптимистичен: при выполнения стратегии роста и благоприятной конъюнктуре регион сможет увеличить к 2020 году число высокопроизводительных мест на 62,6 тысяч, то есть до 174,9 тысяч. При неблагоприятной конъюнктуре — к 2025 году.

Проекты–"локомотивы" в Алтайском крае: развитие рекреационного кластера "Белокуриха", строительство 10 племенных генетических центров, пяти откормочных площадок, мясокомбината с глубокой переработкой, южного обхода Барнаула с мостом через Обь и международного терминала барнаульского аэропорта. Территорией опережающего экономического развития, кроме Заринска, может стать и Новоалтайск.

Лидеры роста

Сегодня же лидер по количеству высокопроизводительных мест в крае — сельское хозяйство, продолжает Павел Нестеров. В нем их 37,2 тысяч, или 34% (от общего числа занятых в отрасли). Вторая отрасль по этому показателю — торговля: 10 тысяч, или 6,4%. Третья — здравоохранение: 9,8 тысяч, или 63%.

А вот алтайские лидеры по доле таких мест — производство кокса и нефтепродуктов (94,6% от занятых в отрасли), рыболовство (84,5%) и производство электрооборудования (80,2%).

Создать такие рабочие места способен в первую очередь частный конкурентоспособный бизнес, полагает Нестеров. Что ему мешает? Мнения на это счет прозвучали разные.

Наибольший потенциал увеличения высокопроизводительных рабочих мест — в сельском хозяйстве Алтайского края (возможный прирост 31,3 тыс.), а также на предприятиях обрабатывающей промышленности (плюс 25,4 тыс), на транспорте и в отрасли связи (плюс 3,2 тыс.) и в строительстве (2,7 тыс.).

Просто несерьезно

Но этот оптимизм не разделяет профессор Владимир Бородин — в прошлом он сам промышленник. По его мнению, в промышленности говорить о создании высокопроизводительных мест сейчас просто несерьезно. Износ основных фондов здесь составляет 57%, коэффициент их обновления отстает катастрофически — это всего 4%.

"Такие высокопроизводительные отрасли как энергомашиностроение, производство дизельных двигателей, тракторостроение практически выбывают из промышленности Алтая. Значительно сокращается потребность в высококвалифицированных инженерных и рабочих кадрах", — рассказал Бородин.

Известный тезис о том, что россияне плохо работают и поэтому-то производительность труда у нас отстает от мирового уровня, у Владимира Бородина вообще вызывает протест. Этим выводом, по его мнению, экономический блок правительства пытается прикрыть свои проблемы с формированием инвестиционной политики.

"Среди 107 стран, совокупный ВВП которых занимает 96% от общемирового, Россия по показателю производительности труда на 49-м месте (что выше среднего уровня) и показывает динамику роста 117% к 1992 году. Сказать, что мы ленивы и не работаем? Это не так. Но темпы роста производительности труда зависят от того, на каком оборудовании мы работаем и какие мощности мы используем", — отметил эксперт.

Не умеют управлять

Но и вопрос о том, что мешает бизнесу увеличивать производительность труда, тоже вызвал дискуссию, что, собственно, и понятно: компании, которые занимаются инвестициями, есть, и политика экономического блока им не препятствует. Денис Газукин из компании Mitra корень проблемы видит в подходе к управлению бизнесом.

"Я поддерживаю Германа Грефа, который говорит, что уже давно нет конкуренции продуктов и услуг, конкурируют модели управления. Если мы научимся управлять, у нас будут конкурентные продукты. Я смотрю вокруг и вижу кошмар. Если бы я подходил к своему бизнесу так, как подходит 90% компаний в крае, у меня не было бы компании, — отметил Газукин.

Примером успешной модели управления может быть инновационная компания "СиСорт" (производитель фотосепараторов), считает Газукин. "Это лучший опыт, который я видел", — сказал он.

Компания "СиСорт" держит в штате около 20 разработчиков - конструкторов, программистов, научных сотрудников и электронщиков. И ежегодно увеличивает производство — в 2017 году она рассчитывает на рост до 50%.

По словам технического директора "СиСорт" Сергея Степанова, компания внедряет бережливое управление, перешла на электронный документооборот и электронные чертежи и регулярно обучает персонал, в том числе, за рубежом. А внедрение промышленного интернета вещей позволит компании стать передовой и в следующей индустриальной революции, сказал Степанов.

Не упускайте шансы

Татьяна Филидова из компании "Велес" (производитель почвообрабатывающей техники) полагает, что фирмы могли бы использовать все многообразие форм господдержки. И упускают шансы перевооружиться:

"Экспорт для нас с вами — это дополнительные рынки сбыта. Многие уже научились делать качественную продукцию, которая за рубежом пользуется и будет пользоваться спросом. Есть механизмы поддержки экспорта, мы ими пользуемся, потому что не боимся ни минпромторг, ни минсельхоз и активно получаем всевозможные меры поддержки.

У нас действует такая мера поддержки как субсидирование до 80% затрат на участие в выставках, и российских, и зарубежных. Мы привезли в Ганновер свои бороны и никогда бы не подумали, что сможем это сделать, это очень дорого. Нам компенсировали эти затраты и мы сможем представить край на международной выставке, на которую все фермеры слетаются.

Компенсируется доставка товаров до покупателя — не до нашей границы, а до покупателя. Мы уже начали рассматривать, не продавать ли нам в Америку, потому что компенсируют доставку через океан — это колоссальные возможности".

Татьяна Филидова призвала производителей оборудования для пищевой отрасли воспользоваться новой программой минпромторга РФ. Аналогичная программа для производителей сельхозтехники (постановление правительства РФ №1432) позволила им подняться - ведь их технику покупали со скидкой 30%. "Мы каждый году удваиваем производство благодаря этой субсидии", — сказала гендиректор.

Как улучшить ситуацию?

Так или иначе, предложений о том, как стимулировать частный бизнес создавать высокопроизводительные рабочие места, прозвучало много. Павел Нестеров, отвечая на вопрос altapress.ru, могут ли они войти в экономическую программу кандидата в президенты на предстоящих выборах, ответил: "Да, безусловно".

Резолюция конференции пока не готова. Здесь же приводим часть идей, высказанных представителями бизнеса.

Помогите инвесторам

Юрий Фриц,

председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

"Алтайскому краю трудно рассчитывать на инвестиции извне и из банковской сферы - сегодня банки являются не драйвером развития, а его тормозом. Остаются собственные ресурсы, ресурсы коллег и того бизнеса, который уехал за рубеж и при осуществлении определенной экономической политики может вернуться.

Нам на местном уровне необходим законодательный акт, который освободил бы предпринимателей от уплаты налога на имущество, земельного налога на период ведения инвестиционной деятельности".

Поддержите экспортеров

Валерий Гачман,

вице-президент Союза зерноперерабочиков Алтая:

"Создание высокопроизводительных рабочих мест потребует оборудования - дорогого и зачастую импортного. Роста потребления продуктов зерна и зернопереботки в России сегодня не наблюдается. А если будут рынки сбыта, высокопроизводительное оборудование придет само. Нам нужно продвижение нашей продукции за рубеж, в основном, в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. А для этого нужно, чтобы государство представляло и защищало интересы российского бизнеса на зарубежных рынках.

Возвращаясь к роли государства, нельзя не упомянуть железнодорожные тарифы, которые в рамках России ставят Алтайский край в неприемлемые условия. Самая близкая точка от края - 3,6 тысяч километров, Санкт-Петербург. До ближней станции перехода на Китай - 4 тыс. км. Пока будут такие тарифы, мы будем производить только то, что можем съесть внутри края".

Измените правила

Татьяна Филидова,

гендиректор компании "Велес":

"Управление по поддержке предпринимательства курировало отличную программу - субсидирование части стоимости оборудования, приобретаемого заводами. Мы несколько лет ею пользовались, покупали высокопроизводительные станки - например, токарный станок с ЧПУ.

Совершенно ясно, что купив три таких станка, мне нужно будет меньше токарей. Но тем не менее, когда мы пишем технико-экономическое обоснование, нас заставляют указывать, сколько же мы дополнительных рабочих мест создадим. Эти правила надо посмотреть".

Нужно хорошее бизнес-образование

Денис Газукин,

гендиректор интернет-агентства Mitra:

"Ключевой вопрос - о бизнес-образовании, которого не существует. Классическая модель образования не способна обучать управленцев. Тем более обучать предпринимателей".

Справка

Конференция "Создание высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста для России и Алтайского края" проводилось 19 октября при поддержке правительства Алтайского края уполномоченным по защите прав предпринимателей, региональным отделением ОНФ и управлением края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Одновременно такие конференции должны быть проведены в 70 регионах России.