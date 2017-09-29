Как в Барнауле появился дизайнер свадебной моды

Из Благовещенки в Милан

"У меня было сильное желание развиваться в сфере моды. Родные были в шоке, не понимали, для чего мне нужна мода, если у меня уже есть два высших образования, которыми можно зарабатывать на жизнь, — рассказывает она. — Я родом из Благовещенки, мои родители — обычные люди. Когда я сказала, что возьму кредит, чтобы поехать учиться в Милан на модельера, на меня смотрели как на сумасшедшую. Но оно того стоило".

Обучение в итальянском институте моды Бурго (Istituto di moda Burgo, IMB) в 2013 году стало для Галины Гришиной поворотным моментом. Там она получила знания и навыки, которые помогли ей сформировать свой собственный дизайнерский почерк.

Но шить Галина начала намного раньше. В детстве она занималась народными танцами и пела. Мама шила ей костюмы для выступлений, и дочка тоже начала потихоньку приобщаться к швейному делу.

В 2008 году Галина окончила Лингвистический институт АлтГПУ, поступила на второе высшее "сервис и туризм" в АлтГТУ, сдала первую сессию досрочно и уехала с творческим ансамблем в Китай. "Тогда я зарабатывала другим творчеством — пела, танцевала. Мы с нашей группой сделали программу из 15 танцев, нашли работодателя в Пекине и выступали там три месяца. Так я заработала стартовый капитал, чтобы открыть свое первое ателье", — рассказывает Галина.

Понятие "от-кутюр" происходит от французского haute couture и означает "высокая мода". Появилось в Париже в середине XIX века. Одежда от-кутюр на 70% выполняется вручную.

Это была небольшая комнатка два на три метра, Галина работала там одна около трех лет. Шила на заказ все, что просили, и практически ничего не зарабатывала — хватало только на то, чтобы заплатить за аренду, и на скромную жизнь. "Я была не уверена в своих силах. Профессионального швейного образования у меня не было. За свою работу я просила немного. Набивала руку, нарабатывала опыт, клиентов. Мне было важно разобраться во всех профессиональных моментах", — говорит она.

Училась в том числе по модным журналам — Burda, "Ателье". Из последнего она узнала об институте Бурго в Милане. "Меня интересовала работа с кружевом, вышивкой, шелком и мода от-кутюр — то, чему в Барнауле не учат. Я пересмотрела много информации об учебных заведениях и в конце концов решила остановиться на Бурго. Мне понравилось, что там можно выбрать срок обучения — месяц, два, четыре, год. Я училась четыре месяца, на большее не хватило денег. Но этого в целом оказалось достаточно", — рассказывает Галина.

После возвращения из Милана на Галину Гришину обратила внимание пресса — журналистам было интересно узнать, как ей, самоучке, удалось поступить в известный институт моды. Она же хотела показать то, чему научилась: сшила демонстрационную весеннюю коллекцию из пяти свадебных платьев. С нее и началась история бренда Galina Grishina.

Студия G.G

Сейчас у Галины Гришиной небольшая студия, состоящая из трех помещений. Два из них — это пространство для встреч с клиентами. Там проходят консультации и примерки. Третье — производственное, для швей. В этой студии ее дело начало превращаться в бизнес.

У Галины работают две швеи. Декор на вещах она делает сама. В месяц студия принимает и выполняет в среднем 25–27 заказов. Основное направление — свадебная и вечерняя мода — сложилось само собой, таких заказов больше всего. Также иногда заказывают классическую базовую женскую и мужскую одежду (костюмы, пальто).

Галина объясняет это тем, что в Барнауле люди готовы вкладывать деньги либо в одежду для особых случаев, либо в то, что будет долго служить и является основой гардероба. "Хорошей, качественной базовой одежды, тех же деловых костюмов, в магазинах Барнаула нет, хотя есть люди, готовые платить за них свыше 10 тыс. рублей", — говорит она.

Минимальная цена свадебного платья Galina Grishina — 25 тыс. руб­лей. За эти деньги клиентка получит модель без сложной ручной вышивки и декора из качественных материалов, которая будет сидеть идеально по фигуре. Максимальной цены нет, она зависит от бюджета клиента и его пожеланий.

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В работе студия G.G использует дорогие материалы: ткани из Италии и Турции стоимостью не менее 3 тыс. рублей за метр, а также чешское стекло, кристаллы Swarovski для декора.

Каталогов и коллекций у Галины Гришиной пока нет. Каждая модель создается специально для клиента. Это и есть индивидуальный пошив от-кутюр. Приходить к ней с просьбой повторить "платье с фотографии" — значит лишить ее работу смысла. Хотя принести фото нескольких понравившихся моделей можно, это становится точкой отсчета для творчества.

При индивидуальном пошиве очень важно доверие клиента дизайнеру. "Девушка, которая обращается за индивидуальным пошивом свадебного платья, должна обладать творческой жилкой. Она не видит результат с самого начала, не знает, что получится, — объясняет Галина. — Я показываю ткани на выбор. Для некоторых это очень сложно". На пошив свадебного платья сейчас уходит примерно полторы-две недели.

Основной способ продвижения у Галины Гришиной — сарафанное радио. Другие способы — бесплатное участие в творческих проектах для журналов, ведение аккаунта в Instagram, организация закрытых показов один-два раза в год.

Следующий шаг

"Я — долгосрочная инвестиция. Мое дело долго развивается, но в один момент может “выстрелить“", — говорит Галина. В этом году у нее родилась дочь, поэтому темп пришлось сбавить. В свадебный сезон в студии работали только три швеи, от многих заказов приходилось отказываться. "Если бы не ребенок, я бы точно здесь ночевала. Да я раньше и ночевала. Муж в один момент просто сказал, что хватит, семья тоже должна быть, — рассказывает она. — Я считаю, что все еще будет".

Пока что студия G.G берет заказы из Барнаула и ближайших городов: Новосибирска, Бийска, Новокузнецка и других. При индивидуальном пошиве риски высоки, поэтому для достижения нужного результата требуется личный контакт с клиентом. Чтобы выйти на массовое производство и на рынок других городов, нужно отшивать коллекции. Галина планирует начать этим заниматься.

Студия дизайнера Галины Гришиной. Фото : Анна Зайкова. Студия дизайнера Галины Гришиной. Фото : Анна Зайкова. Студия дизайнера Галины Гришиной. Фото : Анна Зайкова. Студия дизайнера Галины Гришиной. Фото : Анна Зайкова. Студия дизайнера Галины Гришиной. Фото : Анна Зайкова.

"Для некоторых клиентов это удобнее. Они видят готовое платье, оно им нравится, я отшиваю по их меркам — и все. Индивидуальный пошив более сложный и энергозатратный, но он тоже останется, — рассуждает она. — Первую коллекцию я планирую сделать к Новому году. Она будет вечерней".

По подсчетам Галины Гришиной, инвестиции в расширение гео­графии поставок могут составить 3–4 млн рублей. В затраты входят создание коллекции, лукбука, проведение показов. Еще необходимо найти партнеров и договориться с ними о сотрудничестве.

"Деньги найти можно. Есть инвесторы, которые заинтересованы во мне как в партнере. Но пока у меня другие приоритеты, — говорит она. — Настанет время, когда я буду готова. Те 10 лет, которые я занимаюсь швейным делом, у меня все шло постепенно, по шагам. Еще лет пять назад я не могла себе представить, что у меня будет студия такого уровня, как сейчас. Опыта нужного не было. Для начала я хочу продавать вещи из дизайнерских коллекций в Барнауле, а потом уже пойду в другие города".