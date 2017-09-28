Лучше бы завод оставили: будущее крупного сахарного производства в Бийске покрыто туманом

Эксперты отмечают, что строительство очередного торгового центра в наукограде вряд ли будет целесообразным. Для его успешной раскрутки девелоперам придется приложить слишком много усилий. Надо сказать, что и для сахарного производства сейчас складываются не лучшие времена. Участники рынка говорят о серьезном снижении цен на сахар в связи с корректным поведением "товарищей" по Таможенному союзу.

"Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов.

Согласно данным "Автоматизированной системы торгов", к аукциону по продаже "Бийского сахарного завода" были допущены три участника: две фирмы из Новосибирска, "СанИнвест" и "Сибкомпроект", и московский "Мультикомплекс". Еще одну компанию до торгов не допустили: она не внесла необходимый задаток в размере 16,1 млн рублей.

Начальная стоимость единственного лота составляла 161,3 млн руб­лей. "СанИнвест" сделал всего один шаг на аукционе и был признан победителем. За 169,1 млн рублей компания приобрела производственные здания завода, включая главный корпус предприятия, объекты инфраструктуры, оборудование и технику. Всего 315 наименований.

По данным налоговой службы, основным учредителем "СанИнвеста" является компания "Учет". В 2017 году она вошла в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России. В Новосибирске девелопер развивает крупный многофункциональный комплекс "Сан-сити", включающий 23 этажа бизнес-структур, четыре этажа торгово-развлекательного центра, офисные помещения, супермаркеты, магазины бытовой техники, фитнес-центр с бассейном, парк аттракционов для детей, кинотеатр и другое. Общая площадь объекта составляет 90 тыс. кв. метров.

В 3,6 раза за последние 10 лет увеличилась средняя урожайность сахарной свеклы в Алтайском крае.

Руководителем компании "Учет" является Роман Игнатов, брат депутата Госдумы РФ, бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова. Для столицы Сибири он — одиозная личность. Его оценивают как прагматичного, циничного, талантливого политика. Виктор Игнатов одинаково успешно сотрудничал с "Единой Россией" и с коммунистами. Выступал соратником и оппонентом Виктора Толоконского — губернатора области, затем — полпреда президента. Был первым вице-мэром Новосибирска, в сентябре прошлого года избрался в Госдуму по одномандатному округу.

"Изумрудное" наследство

Между тем на самом предприятии о приходе нового собственника ничего не свидетельствует. В этом смогли убедиться корреспонденты altapress.ru, побывав на месте.

Утром 25 сентября у завода было тихо. Центральная проходная закрыта, вокруг — ни души. О том, что здесь хоть кто-то есть, можно было судить только по сурово поглядывающему из своей каморки охраннику. К нам он так и не вышел. Встречал гостей только привязанный к соседней ограде манекен.

Если не знать, какие невзгоды за последнее время пережил завод, можно подумать, что здесь до сих пор властвует "Изумрудная страна". На соседнем магазине по-прежнему висит вывеска обанкротившегося агрохолдинга. За годы она даже не выцвела. На прилегающей территории установлены баннеры "изумрудцев" с лозунгами "Изменим жизнь к лучшему" и "Времена меняются". Сейчас они смотрятся как издевка.

В отличие от обанкротившегося завода, который последние три года находится в одной поре, жилая территория вокруг него заметно преобразилась. Буквально в 100 метрах от предприятия за короткий срок "выросли" жилые дома. Судя по цветам на подоконниках, занавескам на окнах и заполненным машинами дворам, люди сюда уже въезжают. На фоне новеньких многоэтажек из стекла и бетона старенький покосившийся ДК сахарного завода смотрится совсем уныло. Рядом с ним уже сносят обветшалые частные дома. Очевидно, что район заводских бараков стремится к преображению.

Хранят молчание

Что конкретно новые собственники намерены делать на этой территории, до сих пор не известно. Роман Игнатов отказался комментировать покупку предприятия. Altapress.ru он сообщил, что компания распространит информацию об этом, когда сочтет нужным, самостоятельно.

Краевые власти тоже хранят молчание. В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям altapress.ru сообщили, что до подписания договора купли-продажи делать прогнозы относительно планов инвестора преждевременно.

Эксперты в области недвижимости отмечают: строительство на этом месте торгового центра может быть связано с рядом проблем. По словам Петра Жарова, директора барнаульского гипермаркета "Алтай", реконструкция и приспособление здания под новые функции действительно более выгодно, чем новое строительство, однако предварительно нужно исследовать конструкции и понять, возможен ли там монтаж инженерного оборудования, например вентиляции и системы отопления. Мало того, придется приложить массу усилий, чтобы привлечь на площади ритейлеров и покупателей.

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"Что касается функцио­нального назначения, то, на мой взгляд, у нового крупного торгового центра в Бийске шансы на успех не больше 30%, и то если девелопер сможет выстроить концепцию, отличную от той, что уже представлена в городе, найдет новых, интересных ритейлеров и других арендаторов, — полагает Петр Жаров. — Тут ставку можно сделать на Горный Алтай. В целом же торговля сейчас не в лучшем состоянии. Многие проекты убыточны и тянут финансирование из других активов девелоперов. Возможно, настало время задуматься именно о производстве".

О том, что пищевое производство на сахарном заводе все же будет сохранено, говорит один важный факт. В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию — "Первый мелькомбинат". Известно, что она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.

Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте этого года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона. Сейчас вокруг этой сделки ведутся судебные разбирательства.

Примечательно, что мелькомбинат уже был замечен на Алтае. Есть информация, что новые собственники этого предприятия сейчас являются арендаторами обанкротившегося "Ключевского элеватора" и занимаются здесь переработкой зерна.

Кризис культуры

Возможности восстановления производства на сахарном заводе сейчас интересуют и сельхозпроизводителей прилегающих к Бийску территорий. По словам Алексея Бабакова, директора хозяйства "Октябрьское" Зонального района, выращиванием сахарной свеклы в этой зоне несколько лет никто не занимается, везти сырье в Черемное совершенно невыгодно. Однако при условии стабильного спроса со стороны бийского завода фермеры вновь готовы сеять эту культуру. "При нынешних низких ценах на зерновые мы готовы расширять площади под техническими культурами, — сообщил Алексей Бабаков. — На нашем сельхозпредприятии есть парк техники, необходимой для возделывания сахарной свеклы".

Между тем в настоящий момент на российском рынке сахара наступили не лучшие времена. Как сообщают "Ведомости", только с начала августа по сентябрь 2017 года цена на сахар упала почти вдвое — с 44 до 26 рублей за килограмм. Это привело к тому, что отечественные производители оказались в тяжелом финансовом положении.

Дело в том, что партнеры России по Таможенному союзу — Белоруссия и Казахстан — беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый продукт, в том числе в нашу страну. При этом у нас вполне достаточно своего сахара. По данным Минсельхоза РФ, в этом году его производство составит 6,5 млн тонн, а внутреннее потребление — около 5,8 млн тонн.

Сейчас аграрное ведомство рассматривает варианты стабилизации ситуации. В частности, обсуждаются возможности ограничения льготных поставок сахара внутри Таможенного союза. Когда будет принято окончательное решение, не известно. Учитывая, какими бюрократическими путами окутаны подобные вопросы, произойти это может совсем не скоро.

Сладкая троечка

В 2000-х сахар-песок в Алтайском крае производили три предприятия:

"Алейский сахарник" (Алейск),

"Бийский сахарный завод" (Бийск),

"Черемновский сахарный завод" (Павловский район).

Первые два завода были построены еще в 1930-е годы, Черемновский — в 1961 году. В свое время на Алтае был и четвертый сахаропроизводящий завод, в Быстроистокском районе. Но он обанкротился в конце прошлого века.

На сегодняшний день в Алтайском крае из трех имеющихся сахарных производств функционирует только одно — "Черемновский сахарный завод". Он принимает сырье от 20 хозяйств в пяти районах.

В 2011 году на предприятии началась модернизация, в результате которой мощности по переработке свеклы были увеличены с 2,9 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн в сутки. В нынешнем сезоне этот показатель довели до 5,5 тыс. тонн. Объем инвестиций в основной капитал завода по итогам года превысит 150 млн рублей.

Что касается "Алейского сахарного завода", то в настоящий момент он находится в законсервированном состоянии. Ранее представители краевых властей отмечали, что в Алейске нет газа, поэтому себестоимость сахара на местном заводе, работающем на мазуте, выше, чем на других аналогичных предприятиях. Возобновление производства в ближайшие годы не предполагается.

Хроника мытарств бийского предприятия