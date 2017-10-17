Цветик-семицветик: алтайские фермеры рассказали, как выращивают необычную культуру

Но Кутилин вместе со своим партнером Борисом Беньковским на этом останавливаться не собираются. В настоящий момент они ищут варианты переработки люпина, который можно использовать в пищевом производстве.

Речь идет о выпуске детского питания, высокобелковых добавок для спорт­сменов и безглютенового хлеба.

О том, что в России можно выращивать такую диковинную культуру, как белый люпин, Александр Кутилин узнал совершенно случайно. Три года назад на его столе оказался рекламный журнал, посвященный этому растению. Фермер полистал, подумал и решил: почему бы и нет. Много лет до этого в хозяйстве "Гея" занимались выращиванием сои, и каждый сезон с этой капризной культурой были какие-то проблемы: то сорт не подойдет, то погода подкачает, то уборка затянется. А еще переработчики каждый раз выворачивали фермеру руки: дескать, содержание белка в сое недостаточно высоко. Это и подтолкнуло Кутилина к поиску альтернативы.

Уже в первый год на полях Целинного района люпин показал хороший результат. На небольшой площади, около 50 гектаров, урожайность превысила 24 ц/га.

Содержание белка в плодах хоть и оказалось ниже заявленных показателей, но фермера это ничуть не смутило. Собранный без проблем урожай разошелся на ура, причем по вполне приемлемой на тот момент цене. Вопрос, стоит ли продолжать люпиновый эксперимент, даже не стоял.

Люпин — многолетняя и однолетняя бобовая культура, известная человечеству более четырех тысяч лет.

Второй год, к великому разочарованию Александра Кутилина, оказался провальным. На тот момент местных разработок, касающихся выращивания люпина, практически не было. Опыты, которые проводились в европейской части страны, перенести на нашу землю методом простого копирования было сложно да и малоэффективно. Все приходилось осваивать с нуля.

Александр Кутилин вспоминает: 2016 год с его небывало влажным летом доставил аграриям немало хлопот. Множество болезней растений проявлялись даже там, где их никогда не было. Борьба с этой напастью шла ни на жизнь, а на смерть. Не обошла она и посевы люпина. Чтобы спасти урожай, в "Гее" решили пустить "тяжелую артиллерию". Но, переборщив с "химией", сами все испортили: люпин затормозился в развитии, к моменту уборочной он еще не поспел.

В итоге средняя урожайность оказалась всего 18 ц/га. Такое фиаско стало серьезным поводом задуматься.

Белеет парус одинокий

В 2017 году было решено разделить посевы в 300 га на три делянки и на каждой использовать свой сорт. Всероссийский НИИ люпина из Тамбовской области, выступивший главным консультантом по этому вопросу, предложил три варианта: Дега, Мичуринский и Алый парус.

Алтай стал первым регионом в стране, где эти сорта начали использовать в полевых условиях.

В конце сентября механизаторы "Геи" приступили к уборке. В этом году из-за холодного августа сроки работ сдвинулись. На двух делянках люпин немного не поспел: с полей его пришлось отправлять на сушилку.

Но это не беда, учитывая, что урожайность полученного люпина отменная — 34 ц/га. Содержание белка тоже на уровне. О таких показателях еще два года назад можно было мечтать. Александр Кутилин рассказывает: помогли в этом обработка семян и вовремя примененные средства защиты растений. Без них никуда: люпин подвержен такому заболеванию, как фузариоз, при котором листья желтеют, свертываются и засыхают, а само растение погибает. Поэтому агроному надо быть всегда начеку.

Третье поле, где был посеян сорт Алый парус, пока вызывает вопросы. Уборка здесь еще не началась, люпин до сих пор ждет своего часа. Осматривая посевы, Александр Кутилин показывает еще зеленые стручки. Эти "выскочки", проявляющиеся то тут, то там, мешают вести уборку. Фермер разламывает один из бобов, небольшое усилие — и он разваливается на кусочки. Это показатель того, что люпин еще сырой.

Скорее всего в следующем году от сорта Алый парус в хозяйстве откажутся. Затянувшаяся уборка такого люпина может обернуться серьезными потерями.

Снег, который в этих краях в октябре не редкость, может свести все усилия на нет, снизив урожай или полностью его уничтожив. Такая перспектива Александра Кутилина особо не радует.

Плюсов больше

В нынешнем году хозяйство "Гея" стало научной базой по возделыванию люпина в Алтайском крае. Летом здесь провели обучающий семинар, на котором заинтересованные в выращивании данной культуры аграрии могли увидеть все воочию. Сам фермер рассказывает, что интерес к этой культуре есть, но крестьяне пока осторожничают.

Как утверждает региональный минсельхоз, на сегодняшний день в крае всего 16 хозяйств, занимающихся производством люпина. В текущем году помимо Целинного района люпин сеяли на шести территориях: Бийском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Мамонтовском и Тюменцевском районах. Всего под этой культурой занято около 1,5 тыс. га. По словам Александра Кутилина, можно попробовать люпин и ближе к степи. Он может спокойно переносить засуху и получать влагу из глубоких слоев почвы, обширная корневая система растения это позволяет.

Есть у люпина и масса других преимуществ. Культура в производстве нетребовательная: заморозков она не боится, поэтому сеют ее рано, в начале мая. Уборка не сложная, дополнительного навесного оборудования не требуется. В хозяйстве "Гея" люпин высевали германскими сеялками, убирали обычными "Акросами".

В этом году здесь решили провести небольшой эксперимент, посеяв на одной из делянок люпин вместе с пшеницей. Люпин — хороший предшественник, обогащающий почву азотом, а значит, "соседу" с ним будет вполне комфортно. В ближайшее время в "Гее" намереваются собрать двойной урожай.

Еще один неоспоримый плюс люпина — стабильный спрос со стороны животноводческих предприятий и адекватная цена.

Александр Кутилин,

фермер:

"Есть у меня один приятель, который всегда сеял гречиху. В этом году отказался. Говорит, что нервов у него уже не хватает. Гречиха в один год стоит 50 тысяч рублей за тонну, в другой — 10 тысяч. Как тут не занервничать. Три года, что мы занимаемся люпином, цена на него остается стабильной, в районе 18–20 тысяч руб­лей за тонну".

Выращивание этой культуры связано и с определенными трудностями. Александр Кутилин объясняет: в отличие от той же гречки люпин требует пристального внимания и серьезных вложений. Без обработки семян, внесения удобрений и использования средств защиты растений, причем не единожды за сезон, хороших результатов не видать. К таким заморочкам готовы далеко не все хозяйства края.

Вместе с наукой

34 ц/га — урожайность люпина в 2017 году в хозяйстве Александра Кутилина.

И совершенно напрасно, считает Борис Беньковский, руководитель агропромышленной компании "Русское поле". В люпиновом эксперименте вместе с Александром Кутилиным он участвует второй год и считает, что эта одна из самых перспективных культур. За ней, как говорится, будущее.

О люпине Борис Беньковский тоже узнал можно сказать случайно. Когда "Алтайская гильдия пекарей и кондитеров", которую он возглавляет, начала заниматься темой безглютеновых хлебов, оказалось, что ингредиентов для такого производства в России нет. А то, что завозится из-за границы, стоит бешеные деньги. Нужно было искать альтернативу.

Люпин в этом плане вполне подходит. Правда, есть одна загвоздка. Та культура, которая сейчас произрастает на российских полях, кормового плана. В ней слишком высокое содержание алкалоидов.

Организму человека эти вещества не принесут особого вреда, а вот вкус пищи испортят. Хлеб из такого люпина будет горчить и вряд ли придется по вкусу покупателю.

В этой связи Беньковский и Кутилин решили действовать каждый в своем направлении. Пока фермер из Целинного района до автоматизма оттачивает технологию выращивания люпина, директор гильдии хлебопеков будет искать варианты его переработки. На сегодняшний день "Русское поле" заключило соглашение с Алтайским техническим университетом. На пищевой кафедре уже пробуют правильно шелушить люпин и определять уровень алкалоидов. А еще специалисты университета учатся отделять кормовой люпин от пищевого, который потом может пойти на переработку. Вариантов готовых продуктов из него масса — начиная от высокобелковых добавок для спортсменов, которые тоже в основном завозятся из-за рубежа, до детского питания и полезных хлебов.

К слову, первые варианты люпинового хлеба уже вышли "из печи". Борис Беньковский рассказывает: вкус у него пикантный, мякиш плотный, а цвет чуть сжелта. Но главное — масса полезных свойств. Учитывая, что тренд на здоровое питание в России только усиливается, направление это явно перспективное.

Справка

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Интерес к люпину обусловлен высоким содержанием в его семенах белка (до 50%), масла (от 5 до 20%), по качеству близкого к оливковому. Люпин также используется в пищевой промышленности западных стран.

Самый развитый в отношении потребления люпина в пищу континент — Австралия. По некоторым данным, люпином здесь засевается около 1 млн га.

Люпин используется также в медицине и фармакологии, цветоводстве, лесоводстве, в качестве корма для сельхозживотных и рыб.