Рестораны закрывают двери: почему в Барнауле за год обновился рынок общепита

Причины:

Падение выручки. Закрытие ресторанов, считает управляющий холдингом Kinza Group Василий Галуза, связано с кризисом, общим сокращением доходов.

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Формат изжил себя. "На российском рынке мало ресторанов и кафе, которые могут прожить больше семи лет и стать культовыми заведениями. Первое потрясение наступает после первых трех лет. Если заведение переживает этот срок, то продолжает работать до тех пор, пока не понадобится ребрендинг. Закрываются заведения, которые себя попросту изжили", — отметили в заведении "Крафт Бургер бар".

Высокая арендная плата в центре. По мнению экспертов, "съедает" заведения и высокая арендная плата. Ранее руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев отмечал, что в центре города неоправданно высокие ставки аренды.

Падение доходов населения. "Жители города стали больше экономить. Средний чек в заведениях Барнаула более низкий, нежели в других городах. Десять лет назад люди меньше ходили в рестораны, чем сейчас. Но если сравнивать с Новосибирском, то на душу населения там тратят больше", — считает Василий Галуза.

Цифра

215 тыс. рублей составили убытки гостиниц, крупных и средних предприятий общественного питания региона за первые полгода, по данным Алтайкрайстата. Из общего числа компаний около 44,4% организаций считаются убыточными.