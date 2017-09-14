Инфографика. Как росли зарплаты в России и в Алтайском крае за последние 16 лет

Рост зарплат с начала нового тысячелетия

По данным Росстата, с 2000 по 2016 год среднемесячные зарплаты в Алтайском крае каждый год увеличивались, как и по всей стране в целом. Так, в 2000 году средняя зарплата в крае составляла 1365 рублей, а в 2016 — 21 202 рублей.

Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2000 году составила 2 223 рубля. В 2016 году эта цифра достигла 36 709 рублей.

Среди регионов Сибирского федерального округа в 2000 году в Алтайском крае получали одну из самых маленьких средних зарплат, меньше было только в Республике Алтай — 1 248 рублей. В 2016 году Алтайский край обошел Республику Алтай по самой маленькой средней номинальной зарплате в СФО — в Республике средняя оплата труда составила 25 083 рубля. А средняя в целом по России — 36 709 рублей (2016 год).

Годы кризиса

В 2008 году наступил мировой финансовый кризис. По России он ударил сильнее, чем по другим странам. Тогда многие компании находились в предбанкротном состоянии, сотрудников увольняли, ставки оплаты труда сокращали. В 2010 году рецессия в российской экономике закончилась, но кризис окончательно еще не отступил.

Несмотря на тяжелое положение в экономике, зарплаты в стране в эти почти три года кризиса, по данным Росстата, продолжали расти. Ни в одном из субъектов федерации снижение средних зарплат не зафиксировали.

В среднем по России в 2008 году среднемесячная номинальная зарплата составила 17 290 рублей, в 2010 году — 20 952 рубля.

На карте отмечены регионы, где с 2008 по 2010 год средняя номинальная зарплата показала наибольший рост (более 3 тыс. рублей). Красным выделены регионы, где разрыв в зарплатах составил более 5 тысяч рублей.

Лучше всего зарплаты росли в Дальневосточном федеральном округе. Так, здесь во всех 9 субъектах разница в 2008 и в 2010 году составила от 4 до 8,5 тысяч рублей. Наибольший показатель у Чукотского автономного округа, где зарплаты выросли на 8 549 рублей.

Ни Алтайский край, ни Республика Алтай не достигли порога роста в 3 тысячи рублей за время кризиса.

Справка

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.