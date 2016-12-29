8 рецептов. Что делать, чтобы не было тяжёлого похмелья после Нового года

Если вкратце, то чтобы алкоголь лучше перерабатывался в организме, нужно активизировать работу щитовидной железы и печени. Ну, и не забываем про полезный навык закусывать.

1. Йод

За два дня перед застольем кушайте продукты, богатые йодом: фейхоа, морские моллюски (мидии, рапаны, кальмары, каракатицы и т.п.) или креветок, консервированную морскую капусту. Альтернатива - БАД с содержанием йода. Ориентируйтесь на то, что доза йода в этот приём должна быть примерно 10-12 мкг на 1 кг массы тела (это в 3 раза больше обычной суточной дозы йода).

Как это работает

Приём в пищу йодосодержащих продуктов будет стимулировать выработку гормонов щитовидной железы, и к моменту их наибольшей концентрации в крови, усиливать окисление принимаемого алкоголя.

2. Желчегонные

Утром того дня, в который предстоит застолье, примите на выбор:

Препарат Liv-52. Продаётся в любой аптеке в виде таблеток или сиропа. Принимайте одну таблетку или половину чайной ложки сиропа на каждые 17 кг массы тела;

Желчегонный сбор номер 2. Продаётся в аптеках. Нужно заваривать в стакане. Доза - столовая ложка сухой травы на 200 мл итогового настоя - способ приготовления описан на упаковке с травами;

Сироп шиповника 2 столовые ложки;

Кукурузные рыльца 2 ст. ложки на 200 мл кипятка.

Как это работает

Эти средства усиливают желчеотток, что обеспечивает работу печени по обезвреживанию ядов, защищает поджелудочную железу. Также без нормального желчеоттока не будут перевариваться жиры.

3. Аспирин

За сутки перед употреблением алкоголя примите 0,3-0,5 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина, упсарина или под любой другой маркой).

Как это работает

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) - усилитель микросомальных ферментов. Если принять её за сутки до застолья, она ослабит действие алкоголя. При этом принимать аспирин одновременно с алкоголем нельзя.

4. Витамин B6

За 12 и за 4 часа перед употреблением алкоголя примите витамин B6 (пиридоксин) в любой форме. Следует принимать именно витаминные препараты с витаминами группы B, а не поливитамины. Выпейте до 200 мг активного вещества в сутки: 70-100 мг на первый приём и столько же на второй. Это доза пиридоксина в качестве препарата, а не витамина - нормальная суточная потребность не превышает 5 мг.

Как это работает

Приём витамина B6 повышает уровень ферментативной активности печени. В ней обезвреживается подавляющая часть алкоголя и требующих переработки в безвредные вещества примесей, которые содержатся во всех алкогольных напитках, кроме идеально чистой водки.

5. "Разгонная доза"

В срок от 5 до 2,5 часов до начала возлияний можно принять самостоятельно сделанный простой коктейль — 150 мл классического тоника (Schweppes, Evervess) и 50-70 г водки или 20-25 г спирта. Следует иметь в виду, что эффект хинина, содержащегося в тониках, на ферментную систему, более быстрый, чем у аспирина, поэтому раньше указанного времени принимать его нет смысла.

Как это работает

Если за некоторое время перед застольем принять небольшую дозу алкоголя, то в организме активизируются ферменты, окисляющие алкоголь, а значит основная доза алкоголя будет встречена уже должным образом, что облегчит его усвоение. Хинин также повышает уровень ферментативной активности печени.

6. Ферменты

За час до застолья примите на выбор: мезим-форте; абомин; вобэнзим; креон; юниэнзим. Принимать следует не ранее, чем за час до того, как вы сядете за стол. Дозировка вдвое большая той, которая будет указана в инструкции к препарату для однократного приёма.

Как это работает

Пищеварительные ферменты ускоряют переработку пищи, в том числе и алкоголя и способны разгрузить желудочно-кишечный тракт.

7. Янтарная кислота

Примите две таблетки янтарной кислоты за один час до застолья. Не превышайте дозу: можно испортить желудок. Также это средство противопоказано язвенникам.

Как это работает

Янтарная кислота - участник так называемого цикла Кребса. Это центральное звено метаболизма. Янтарная кислота активирует обмен веществ. Образно, ситуация с приёмом янтарной кислоты похожа на подбрасывание сухих дров и раздувание костра, на котором смогут сгореть и сырые дрова, в нашем случае - недоокисленные продукты обмена. То есть происходит интенсивная биохимическая детоксикация организма.

8. Глутаргин

Это соединение аргинина и глутаминовой кислоты. Препарат продаётся в аптеках в виде таблеток. Примите 2,5 таблетки по 750 мг или 7 таблеток по 250 мг за 1-2 часа до застолья. Также он продаётся в аптеках в виде пакетиков с порошком для растворения в воде под названием "Алкоклин". Его следует принимать по инструкции.

Как это работает

Глутаргин стимулирует переработку алкоголя в печени, ускоряет выведение продуктов переработки алкоголя. Кроме того, глутаргин защищает печень и нервную систему.