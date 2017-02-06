Фотофакты. Борьба, песни и угощения огня: как отметили алтайский Новый год

Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru. Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.

На главной площади города старейшины провели особый ритуал угощения и благословения огня, как символа Солнца. На Чага Байраме представили культурную программу с участием творческих коллективов республики. Проводились состязания по национальным видам спорта. Всех гостей праздника угощали национальным блюдом кочо, пишет официальный сайт республики.

В праздновании принял участие алтайский Дед Мороз — Соок-Таадак.

Михаил Маргачев,

заместитель председателя правительства РА:

Сегодня этот праздник собрал и алтайцев, и русских, и казахов. Поздравить друг друга с наступлением Нового года, повстречаться и порадоваться пришли сюда и молодежь, и люди преклонного возраста. Такое возможно только там, где царит межнациональное согласие и взаимоуважение, где люди имеют крепкие корни и уверенность в завтрашнем дне, веру в будущее.

Чиновник также сказал, что стало доброй традицией дважды отмечать в республике наступление Нового года, следуя традициям предков, которые передавались из поколения в поколение.

Справка

Чага Байрам стал официальным праздником в Республике Алтай с 2012 года. Это праздник обновления человека и природы, святости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.



Чага байрам широко отмечается не только в Республике Алтай, но и Туве, Бурятии, Монголии, Тибете и Индии. Он объединяет народы в их единении с природой, важности сохранения и укрепления традиций, семейных ценностей и связей. В этот день люди очищают свое жилище, себя внутренне и духовно, в домах готовят угощения.