Фотофакты. Борьба, песни и угощения огня: как отметили алтайский Новый год

Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
Празднование Чага-Байрама в Горно-Алтайске. 4 февраля 2017 года. Фото : altai-republic.ru.
На главной площади города старейшины провели особый ритуал угощения и благословения огня, как символа Солнца. На Чага Байраме представили культурную программу с участием творческих коллективов республики. Проводились состязания по национальным видам спорта. Всех гостей праздника угощали национальным блюдом кочо, пишет официальный сайт республики.
В праздновании принял участие алтайский Дед Мороз — Соок-Таадак.
Михаил Маргачев,
заместитель председателя правительства РА:
Сегодня этот праздник собрал и алтайцев, и русских, и казахов. Поздравить друг друга с наступлением Нового года, повстречаться и порадоваться пришли сюда и молодежь, и люди преклонного возраста. Такое возможно только там, где царит межнациональное согласие и взаимоуважение, где люди имеют крепкие корни и уверенность в завтрашнем дне, веру в будущее.
Чиновник также сказал, что стало доброй традицией дважды отмечать в республике наступление Нового года, следуя традициям предков, которые передавались из поколения в поколение.
Справка
Чага Байрам стал официальным праздником в Республике Алтай с 2012 года. Это праздник обновления человека и природы, святости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.
Чага байрам широко отмечается не только в Республике Алтай, но и Туве, Бурятии, Монголии, Тибете и Индии. Он объединяет народы в их единении с природой, важности сохранения и укрепления традиций, семейных ценностей и связей. В этот день люди очищают свое жилище, себя внутренне и духовно, в домах готовят угощения.
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