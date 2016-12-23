Фотофакты. Эти люди знают, как расцветить унылый Новый год

Ну что за скукота этот Новый год — каждый раз одно и то же: шампанское, оливье, мандарины, Наденька с двумя алкашами по ТВ, ёлка все в том же углу, утренник со снежинками и зайчиками... Эх, а не запустить ли нам в это унылое однообразие какого-нибудь идиотизма?
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
С Новым годом! Фото : опубликовано на rjjaka.ru.
А вот как выглядит Дед Мороз, опаздывающий на работу:
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