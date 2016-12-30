Фотофакты. Голосуй за снимок самого красивого петуха

Месяц назад газета "Печки-лавочки" объявила конкурс "Первый петух на деревне" на самого красивого кочета Алтайского края. Предлагаем читателям altapress.ru выбрать понравившийся снимок, для этого нужно поставить представленным фото оценки от 1 до 5.
Редакция "ПЛ" благодарит всех читателей, приславших фотографии на конкурс.
Проголосовать можно с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года включительно. Победителем конкурса и обладателем ценного приза станет участник, фотография которого наберет максимальный балл. Итоги будут опубликованы на сайте и в номере газеты "Печки-лавочки" от 18 января 2017 года.
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 30.11.2016 г. по 18.01.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
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