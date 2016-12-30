Фотофакты. Голосуй за снимок самого красивого петуха

Петухи А. Г. Ивановой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух А. Тимофеевой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух А. Тимофеевой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух А. Троянова .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух А. Троянова .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух А. Троянова .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух В. Шальского .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух В. Шальского .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух В. Шальского .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух В. Иконописцевой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух В. Иконописцевой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Е. А. Пимоновой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Е. А. Пимоновой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петушок Е. Тишковой. Поделка из бросового материала .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Л. Колюжной .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Л. Чематкиной .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Борисовой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Борисовой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Бутаковой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Бутаковой .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Овечкиной .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Овечкиной .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Овечкиной .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Чематкина .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Н. Чематкина .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Р. Хакимова .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух Р. Хакимова .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух С. Чупина .Фото : предоставлено участниками конкурса. Петух. Фото : Ирина Пергаева.

Редакция "ПЛ" благодарит всех читателей, приславших фотографии на конкурс.

Проголосовать можно с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года включительно. Победителем конкурса и обладателем ценного приза станет участник, фотография которого наберет максимальный балл. Итоги будут опубликованы на сайте и в номере газеты "Печки-лавочки" от 18 января 2017 года.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 30.11.2016 г. по 18.01.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.