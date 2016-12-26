Фотофакты. Во всех районах Барнаула открылись новогодние ёлки

24 декабря во всех районах города открылись новогодние ёлки. На плошадях прошли новогодние представления с играми, конкурсами и концертами для гостей, пишет официальный сайт города.
Новый год, елка, шар. Фото : СС0.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Ленинском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Индустриальном районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в Октябрьском районе Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Открытие новогодней ёлки-2017 в поселке Южном Барнаула. Фото : barnaul.org.
Напомним, главная городская ёлка на пл. им. Сахарова откроется 30 декабря.
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