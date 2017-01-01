Как избавиться от похмелья

Физическая детоксикация

Можно вывести яды простым "физическим" способом, самым эффективным и быстрым - клизма или приём нетоксичного слабительного: именно в кишечнике, полный он или пустой, накапливаются яды. Если пища принималась менее четырёх часов назад, то можно также промыть желудок. Также с этим справляются сорбенты: активированный уголь или другие современные сорбенты.

Биохимическая детоксикация

Можно подстегнуть обменные процессы. Лучше всего ускоряет процесс переработки ядов, а также защищает клетки янтарная кислота, стимулируют детоксикацию настойка элеутерококка, лимонная кислота, мёд, молочнокислые напитки и непастеризованный квас.

Стабилизация клеточных мембран

Стабилизация мембран клеток приводит к тому, что вещества меньше проникают в мозг из крови, в кровь из кишечника, и в межклеточные пространства из сосудов. Соответственно снижается отёк тканей ("опухание" от сильного похмелья, которое также вызывает головную боль) и интоксикация. Таким действием обладают настой рябины, хинин (содержится в классических тониках, например "Швепс") и дубильные вещества.

Перераспределение жидкости

Вернуть нормальное распределение жидкости в организме поможет баня (сауна) или контрастный душ. Другой способ: одновременно принимать жидкость и мочегонное. Мочегонный эффект окажут овсяной отвар, арбуз, кабачок, садовая земляника и клубника, толокнянка, зелёный чай. Не рекомендуется для этих целей с похмелья принимать фуросемид.

Станислав Радченко,

токсиколог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук:

Можно просто выпить воды. Это хороший способ избавляться от похмелья. Есть, правда, тонкость: если просто надуться водой, то тогда в плазме крови концентрация растворённых веществ и солей, и вам захочется в туалет. Значит, мгновенно пополнить нехватку воды не получится, и процесс будет тянуться довольно долго. Грамотно будет прежде, чем пить воду, пополнить запасы солей-электролитов: например, выпить один стакан капустного или огуречного рассола.

Восстановление кислотно-щелочного баланса

С этим справится щелочная (гидрокарбонатная) минеральная вода. Лучшим выбором тут будет янтарная кислота (в таблетках), лимонная кислота и молочная (в кисломолочных продуктах).

Восстановление нервной системы

Сгладить расшатанную нервную систему поможет вещество глицин. Из натуральных успокаивающих можно отметить молоко, настойку хмеля и безалкогольное пиво. В изобилии антидепрессанты содержатся в какао. Снять тревогу также поможет настойка зверобоя. Если заваривать траву лень, принимайте Ново-пассит, Негрустин или Персен.

Токсикологи советуют вести лечение похмелья по всем описанным фронтам.