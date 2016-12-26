Названы самые опасные продукты для праздничного застолья

Первый и самый опасный продукт - марципан. Его готовят из смеси сахарного сиропа или пудры, и измельченного в муку миндаля. Именно миндаль в этом продукте и представляет опасность, так как содержит амигдалин, который, попадая в кишечник, превращается в ядовитый цианистый водород. Он, в свою очередь, очень быстро всасывается в кровь. Но летальное отравление может произойти лишь с тем, кто съест около 30 кг марципана.

Второй опасный продукт - мускатный орех. Он содержит в себе вещество миристицин, обладающее галлюциногенными свойствами. Поэтому чрезмерное употребление мускатного ореха может вызвать тошноту, спровоцировать тахикардию, нарушение зрения и так далее.