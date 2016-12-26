Названы самые опасные продукты для праздничного застолья

Самые опасные продукты для праздничного стола назвала британский химик Катрин Харкап, передает The Guardian. Указанные ею продукты могут спровоцировать приступы, а при чрезмерном употреблении даже привести к летальному исходу.
Первый и самый опасный продукт - марципан. Его готовят из смеси сахарного сиропа или пудры, и измельченного в муку миндаля. Именно миндаль в этом продукте и представляет опасность, так как содержит амигдалин, который, попадая в кишечник, превращается в ядовитый цианистый водород. Он, в свою очередь, очень быстро всасывается в кровь. Но летальное отравление может произойти лишь с тем, кто съест около 30 кг марципана.
Второй опасный продукт - мускатный орех. Он содержит в себе вещество миристицин, обладающее галлюциногенными свойствами. Поэтому чрезмерное употребление мускатного ореха может вызвать тошноту, спровоцировать тахикардию, нарушение зрения и так далее.
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