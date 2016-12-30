Видео и фотофакты. Пять медведей на велосипедах проехали за караваном Coca-Cola в Барнауле

Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул". Coca-Cola и медведи в Барнауле. Фото : Предоставлено сообществом "Вело-Барнаул".

Путь медведей и каравана пролегал от краевого реабилитационного центра "Солнышко" до центра помощи детям №3. Он составил почти 5 км. Участники сообщества "Вело-Барнаул", которые и были "медведями", решили обыграть в своем перфомансе известный отрывок из произведения Корнея Чуковского, чтобы популяризировать зимнее велокатание.

"Медведи" отметили, что на дорогах их встретили очень тепло.

"Барнаульцы были довольны, столько улыбок я давно не видел. Люди начинали улыбаться после того как вначале видели проезжающие фуры Coca-Сola, а за ними внезапно обнаруживались вереница медведей, крутящих педали. Удивлению на лицах людей не было предела", — рассказал один из велосипедистов Геннадий Кучумов.

"Почти всю дорогу автомобилисты одобрительно сигналили проезжающим медведям. Многие начинали снимать их на камеру", — сообщил координатор акции Савва Шипилов.

Справка

Барнаул традиционно станет одной из основных точек праздничного маршрута "Рождественского каравана". Большое путешествие начнется 10 декабря 2016 года и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в 65 городах России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.