Если вы считаете, что лепить снеговиков - это детский сад и скукота, то вы очень сильно заблуждаетесь. Скорее всего вы проявляете недостаточно фантазии при лепке этих снежных фигур. А вот у авторов снеговиков в подборке фантазия хлещет через край.
Фотофакты. Слишком творческие и смешные снеговики
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