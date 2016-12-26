Фотофакты. Слишком творческие и смешные снеговики

Если вы считаете, что лепить снеговиков - это детский сад и скукота, то вы очень сильно заблуждаетесь. Скорее всего вы проявляете недостаточно фантазии при лепке этих снежных фигур. А вот у авторов снеговиков в подборке фантазия хлещет через край.

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